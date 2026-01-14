Сейчас столицу нужно срочно спасать. К сожалению, точных или даже приблизительных рецептов этого автор не может предложить в силу слабой экспертизы в энергетической инфраструктуре. Однако определенные оценки, насколько это нам может быть дорого, все же сделать можно

Сейчас столицу нужно срочно спасать. К сожалению, точных или даже приблизительных рецептов этого автор не может предложить в силу слабой экспертизы в энергетической инфраструктуре. Однако определенные оценки, насколько это нам может быть дорого, все же сделать можно

Фото: westernstatescat.com

Опереться следует на заявление специалиста. 6 июня 2024 года гендиректор YASNO Сергей Коваленко в Facebook сообщил, что общая оценка потребления столицы составляет (на тот момент) 1050–1100 МВт.

При этом Коваленко отметил, что критическая инфраструктура – это примерно 25% этого показателя. То есть мы можем взять отметку в 300 мегаватт – сколько нужно, чтобы "влить" дополнительно в сеть, чтобы гарантированно избежать катастрофы.

Что можно представить в качестве базового решения для энергогенерации? Это может быть полумегаваттный дизельный генератор (на фото). Он потребляет при полной нагрузке около 200 литров дизеля в час. Он не зависит от газовых труб, которые нужно производить, он не зависит от газовых месторождений или хранилищ, которые легко поразить.

Полумегаваттный формат – компактный, легко транспортируемый и относительно легко устанавливаемый, напоминающий всем известные киоски.

Кроме того, меньшая мощность – большая гибкость подключения. Большим генераторам нужно подводить более мощные линии электропередач и т.п.

Таких генераторов в состоянии б/у – тысячи по ЕС и другим странам мира. Если рассматривать контейнерные решения, требующие минимального обустройства на месте, цена варьируется от 100 тысяч до 250 тысяч долларов (приблизительно). Это – неплохое состояние, достаточное, чтобы проработать критические зимние месяцы, или вообще новое оборудование.

Итак, нетрудно посчитать, что столице сильно помогли бы 600 таких генераторов.

На самом деле часть из них можно заменить машинами мегаватной или даже большей мощности, которые дадут серьезный выигрыш по цене.

600 таких генераторов можно найти по Европе.

Сколько будет стоить это мероприятие?

Во-первых, сами генераторы – это от 60 до 150 млн долларов. Во-вторых, им нужен дизель. Если представим, что им нужно проработать на полной мощности 2 месяца (это маловероятно, но пусть), то придется еще выложить от 40 млн долларов на дизель.

Что ж, это вполне доступная цена для Киева. Сумму 150 млн можно разделить на несколько лет. В Европе 11 городов-миллионников найти и прислать фурами по несколько десятков таких машин – для них несложно. Если нам нужно оборудование на 150 млн, то это вполне реально, ведь, по оценкам, в ЕС продается мощных генераторов такого плана на 3,7 млрд евро в год, то есть наша потребность – 5% годового оборота.

Цифра в 150, даже 300 млн долларов для Киева – вполне подъемная. Особенно учитывая наличие помощи (гранты, кредиты) от западных стран, а также возможность рассрочки этих расходов на несколько лет. Кстати, это гуманитарная тема, спасение людей, поэтому на нее легче найти средства.

Конечно, за рамки здесь вынесена стоимость и время на установку. А также многие другие, известные и неизвестные факторы в бюджете этого проекта, как персонал, охрана, безопасность, логистика топлива и т.д. Поэтому это еще не рецепт, это просто оценка некоторых статей расходов, которые нам, я убежден, стоило бы уже рассмотреть как вариант.

PS. Как всегда, прошу не политизировать мои размышления. Пора действовать, а не искать виновных.