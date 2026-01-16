08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 10:27

На Житомирщине спасатели потушили пожар, возникший на месте вражеского прилета

16 января 2026, 10:27
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Ночью 16 января в Коростенском районе произошел пожар после удара россиян по объектам критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работали саперы и химики ГСЧС. Взрывоопасные предметы не нашли, а анализ воздуха показал, что опасных примесей в нем нет.

Всегок ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 50 чрезвычайников и 15 единиц техники ГСЧС.

На Житомирщине спасатели потушили пожар, возникший на месте вражеского прилета
На Житомирщине спасатели потушили пожар, возникший на месте прилета
Спасатели ликвидировали пожар, возникший на Житомирщине в результате российской атаки

Напомним, в течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область война обстрелы критическая инфраструктура спасатели пожар ГСЧС
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
57% украинцев уверены: в случае "замораживания" войны Россия снова нападет – опрос
16 января 2026, 10:58
В Украине не осталось ни одной целой электростанции – Шмигаль
16 января 2026, 10:49
Россияне врывались в их дома: из оккупированной части Херсонщины спасли еще группу детей
16 января 2026, 10:45
Пять часов на морозе: в Одесской области женщина оставила двухлетнего ребенка на знакомого
16 января 2026, 10:13
"Такого разговора никогда не было": Тимошенко ответила на обвинения во взятке
16 января 2026, 09:57
ВР не поддержала отмену отсрочки для студентов 25+: что известно
16 января 2026, 09:43
Мораторий на взаимные обвинения как единственный путь к выживанию
16 января 2026, 09:34
Юлия Тимошенко в суде: ВАКС выбирает меру пресечения
16 января 2026, 09:20
На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 11 ранены
16 января 2026, 09:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Игорь Луценко
Все блоги »