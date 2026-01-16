Спасатели ликвидировали пожар, возникший на Житомирщине в результате российской атаки

Фото: ГСЧС

Ночью 16 января в Коростенском районе произошел пожар после удара россиян по объектам критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работали саперы и химики ГСЧС. Взрывоопасные предметы не нашли, а анализ воздуха показал, что опасных примесей в нем нет.

Всегок ликвидации последствий вражеского удара были привлечены 50 чрезвычайников и 15 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины.