Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях

Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение может ухудшиться, о чем предупреждает "Укрэнерго". Но какой бы критической не казалась ситуация, опыт тысяч украинцев, проживающих в прифронтовых регионах показывает, что наладить жизнь возможно и при многомесячном блэкауте

Иллюстративное фото: Суспильне Харьков/Вячеслав Мавричев

RegioNews расскажет это на примере жителей прифронтовых сел Харьковской и Николаевской области, где люди жили без света от шести до четырнадцати месяцев. Также мы рассмотрим как приспосабливаются к длительным отключениям жители городов – прифронтового Белополья Сумской области и Краматорска Донецкой области.

Воду возили на тачках

Село Граково Чкаловской (Пролисненской) территориальной громады (ТГ) Харьковской области почти полгода находилось на линии фронта. С освобождением области ситуация в населенном пункте улучшилась несильно, так как из-за разрушенных электроопор и трансформаторов, а также большого количества мин, село долго не могли подключить к электроэнергии. В итоге Граково было обесточено с апреля 2022 года по май 2023 года. С какими сложностями в итоге сталкивались люди и как их преодолевали?

Разрушена улица в Граковом. Фото: "Суспильне"

Важнейшей проблемой стало отсутствие отопления. Не все жители имели в домах печи, многие отапливали газом. С отсутствием же электроснабжения газовые котлы можно было использовать только при работающем генераторе, а генераторов в селе на тот момент было несколько штук. Впрочем, благотворительные организации в короткие сроки помогли обеспечить генераторами большее количество людей, однако встала проблема с топливом. На тот момент литр бензина обходился людям в 70 грн, и его хватало на час работы генератора на 3 кВт. Поэтому топливо старались экономить, из-за чего в домах было холодно и сыро. В дальнейшем жители начали восстанавливать у себя разобранные ранее печи, чтобы отапливаться дровами. Также часть людей запаслись баллонами с газом, которые можно было подключить не только к газовой конфорке, чтобы приготовить еду, но и использовать для обогрева, приспособив к баллону с помощью переходника керамический обогреватель. Скажем, баллон емкостью например на 6 литров мог обогревать до трех дней.

Разрушено здание в с. Граково в котором была местная амбулатория. Фото из собственного архива

Из-за отсутствия электроснабжения люди испытывали трудности с водой, поскольку ручных колонок и открытых колодцев в селе на тот момент было мало, многие не работали. Например, жителям села Юрченково Чкаловской ТГ приходилось набирать воду лишь в одном месте и возить ее домой в пластиковых емкостях погрузив на тачки. В то же время жителям села Мосьпаново Малиновской ТГ, что в 6 км от Граково и которое было обесточено четырнадцать месяцев, с помощью большого генератора удалось запустить насосы одной из водонапорных башен, что позволяло обеспечивать водой часть жителей села общая протяженность которого составляет 8 км. Остальные жители кооперировались улицей и обслуживали вместе один генератор который подключали к скважине. В селе Зеленый Гай Шевченковской ТГ Николаевской области местный фермер подключал к водонапорной башне свои генераторы, которые за свой счет заправлял, поэтому жители Зеленого Гая, несмотря на отсутствие электроэнергии в течение девяти месяцев, были с водой.

Длительное отсутствие света наложило отпечаток и на бытовые привычки жителей. В теплое время года еду готовили на один раз. Скоропортящиеся продукты и блюда (мясо, суп, сливочное масло) держали в тазиках с водой, которую часто меняли, что позволяло хранить еду и продукты до двух суток. Сложно было и с гигиеной. Воду экономили, к тому же, ее приходилось постоянно подогревать, часто на простейшей печке сложенной из кирпичей во дворе. Белье стирали вручную.

Без электроэнергии жители не могли делать капитальный ремонт разрушенного жилища. Была и проблема с общением "с внешним миром". Если телефоны и прочие гаджеты удавалось заряжать от генераторов либо посредством адаптера от работающего автомобиля, то мобильная связь в Граково и близлежащих населенных пунктах работала очень плохо, и приходилось специально искать точки, чтобы дозвониться. Ситуацию спасало наличие Starlink и возможность выхода в интернет, впрочем, подобная система, которую привозили волонтеры, была не в каждом селе.

В первый же день наступили на растяжку

Желание людей поскорее вернуть в населенные пункты электроэнергию было огромным. Для этого жители предпринимали большие усилия и даже готовы были рисковать жизнью. Староста Граково Анатолий Коровкин рассказал RegioNews , как вместе с кумом подключили к электроэнергии соседнее село Зализничное.

Староста села Граково Анатолий Коровкин. Фото: Чкаловская ТГ

В отличие от Граково, в Зализничном было разрушено всего две электроопоры (в Граково – около сотни), их быстро восстановили и мужчины самостоятельно смогли натянуть линии электропередач. Для этого договорились с одним из хозяйств об использование погрузчика, который заправляли на собственные деньги и который использовали в качестве автолестницы. Правда, подключить село к электроэнергии поначалу не получилось, так как на линии 10 кВ за селом был зафиксирован порыв.

"Тогда я вместе с двумя ребятами сели на квадроцикл и отправились на место по полю через бурьян и кустарники. Порыв восстановили и электроэнергию в Зализничное дали. Это был где-то октябрь – ноябрь 2022 года. А через неделю рядом со следами от нашего транспорта, где мы свернули с обочины к линии электропередач, обнаружили три противотанковые мины ТМ. Оказывается мы сами того не зная ехали по минному полю", – отметил Анатолий Коровкин.

Инициатива Анатолия с электроснабжением села была оценена местными властями и мужчине дальнейшем предложили возглавить старостат в Граково.

Глава Базалиевского старостинского округа Николай Петля. Фото: Чкаловская ТГ

Самостоятельно восстанавливали электроснабжение и жители Базалиевского старостинского округа, в который входят села Базалиевка и Юрченково. Староста Николай Петля рассказал RegioNews , что на восстановление оборванных сетей вышло человек 15 из села Юрченково, и сразу же люди напоролись на растяжку, которая сработала. К счастью, это была сигнальная ракета и никто не пострадал. Этот случай не остановил жителей, они просто начали более внимательно смотреть под ноги и в итоге обнаружили и обезвредили еще полдесятка растяжек с гранатами, также им удалось обнаружить и мины. Одну из мин нашли под поваленной электроопорой, которую как раз собирались поднимать.

В отличие от соседней Базалиевки, где в качестве автолестницы жители как и в Граково использовали погрузчик, селяне Юрченково такой возможности не имели. Поэтому люди использовали 10-метровую лестницу, которую сделали самостоятельно. Самые смелые с ее помощью взбирались на электроопоры и крепили оборванные провода.

"Работали больше месяца. В итоге свет нам подключили в начале декабря. Конечно, и без нашей помощи электроэнергию в село дали бы, но это было бы на два-три месяца позже", – отметил Николай Петля.

Города: акцент на связь и автономные обогреватели

В отличие от сел, в городах ситуация несколько иная. В случае с аварией на ее ликвидацию немедленно направляются силы всех городских служб, поэтому отключение электроэнергии затягивается максимум на несколько дней (если не считать города на линии фронта). Исключение пока составляет 14-тысячный Арцыз Одесской области, в котором после массированной атаки 13 декабря электроэнергия отсутствовала почти две недели. В то же время в отличие от села в городе с отключением электроэнергии люди фактически оказываются в "каменных джунглях", так как вместе со светом в домах пропадает централизованное отопление и водоснабжение.

С подобным столкнулись жители Краматорска в конце ноября, который из-за ударов по Славянской ТЭС был обесточен в течении трех суток. Из коммунальных услуг в квартирах у людей был только газ, что, впрочем, давало возможность приготовить жителям еду и согреться, так как часть обогревалась открытым огнем работающих конфорок. Впоследствии некоторые жители обзавелись керосиновыми обогревателями, которые при емкости бака на 5 литров обеспечивают до 20 часов работы, что делает обогреватели автономными и экономичными, однако требует проветривания помещения.

Краматорск без света. Фото: Associated Press

Также в Краматорске в связи с частыми аварийными отключениями наблюдается бум на оптоволоконный интернет, который отдельные интернет провайдеры при отсутствии электроэнергии обещают поддерживать в течение 72 часов. Что касается городских медицинских учреждений, то все они имеют мощные генераторы и не прекращают свою работу при отключениях света, разве что усложняется связь с персоналом, так как ложится мобильной связь. Также при отключениях в городе продолжают работать многие магазины и аптеки поскольку их владельцы загодя запаслись генераторами и топливом.

В прифронтовом городе Белополье Сумской области из-за постоянных обстрелов из 16 тыс. населения сегодня проживает 8 тыс. Длительных отключений электроэнергии в городе пока не было, однако местные власти еще осенью озаботились подготовкой пунктов обогрева. Причем акцент сделан прежде всего на жителей многоквартирных домов, поскольку в частных домах, коих в городе немало, люди имеют запасы дров.

"В наших пунктах обогрева есть твердотопливный котел, а также генератор для зарядки Powerbank, телефонов. Кроме того, есть запасы питьевой воды, продовольствия где-то на неделю, и минимальный аптечный набор. Также есть интернет, в основном оптоволокно, но ведем с благотворителями переговоры, чтобы посодействовали со Starlink. Люди должны быть обеспечены связью", – рассказал нашим журналистам первый заместитель городского главы Александр Кожухов.

Он также выделил подготовку по обеспечению горожан водой. Во всей общине уже сделаны запасы бутилированной воды, а скважины в каждом населенном пункте обеспечены генераторами. Также определены места забора воды, чтобы оперативно подвозить людям при необходимости – 5-10 литров питьевой и 20 литров технической воды в сутки в расчете на одного человека.

Важность общественного участия

Длительные отключение электроэнергии, как и прочие критические ситуации, – это не только про запасы генераторов, дров, воды и продовольствия. Речь прежде всего о готовности людей к взаимодействию, оказанию друг другу поддержки. То, как жители прифронтовых сел восстанавливали электроснабжения, не считаясь с трудностями, – один из таких примеров. Можно также привести опыт жителей села Зеленый Гай, которые после длительных обстрелов и разрушений приняли решение участвовать сообща в решении проблем своего населенного пункта. Для этих целей люди основали фонд взаимопомощи, чтобы за счет собственных ресурсов, не дожидаясь выделения денег из бюджета, иметь возможность оперативно решать поточные проблемы, не требующих больших вложений. Староста села Оксана Гнедько – супруга директора местной школы, который вместе с еще шестью людьми погиб вследствие российского авиаудара по учебному заведению в марте 2022 года, рассказала об особенностях организации фонда.

Оксана Гнедько. Фото: Центр публичных расследований

"Фонд финансируем за счет взносов – по 50 грн ежемесячно с каждого человека. Деньги небольшие, но через некоторое время выходит значительная сумма. Жители сами выбрали кассира. Все вопросы по поводу расхода денежных средств решаем на общих сборах", – рассказала она журналистам нашего издания. С помощью средств фонда жители уже облагородили сельское кладбище, уложили плиткой аллею.

Староста Юрченково Николай Петля также отмечает высокую необходимость самоорганизации жителей. Он рассказал как в первые дни обстрелов селяне считали, что власти обязаны оказывать им всю необходимую гуманитарную помощь, но затем многие трудности начали решать самостоятельно, не дожидаясь поддержки извне.

"Думаю, что в случае тяжелой ситуации пройдет неделя, и разногласия между людьми забудутся, и они будут помогать друг другу. По крайней мере у нас так было. Главное остаться живыми и быть человечными", – подытожил он.

Готовность к совместным действиям – это не только про преодоление критических трудностей коим являются разрушения, длительное отсутствие электроэнергии, воды и тепла. Это желание людей действовать в интересах общества. Уверенность, что только таким путем можно добиться лучшей жизни для окружающих, отдельно населенного пункта и страны в целом.