Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
16 января 2026, 09:34

Мораторий на взаимные обвинения как единственный путь к выживанию

16 января 2026, 09:34
Кто там ответственен за «небесные сценарии»?
Иллюстративное фото: из открытых источников
Очередные вражеские "мясные волны" на фронте + массированные обстрелы граждан баллистическими ракетами + отсутствие тепла и света в морозы -15… -20 С. Не слишком ли?

Кто еще что и кому может доказать?

Эти люди на Майдане в январские дни держались в такие же морозы, держались, как могли… и выстояли!

Единственное, не было этого "всемирного нытья": "Кто из нас недоработал?" "Кто из нас виноват?", "Кто из нас не сможет переизбраться в дальнейшем?!"

Помогали друг другу, сплачивались, держались, просто делали каждый свое дело…

А не это все, что власть разных уровней и типов демонстрирует и на что противно смотреть.

Объявите мораторий на взаимные обвинения, а обслуживающих власть (при чем любую) политтехнологов – в поля… Нет, вы не услышали: не на выборы… Просто – в поля…

А тем, кто держит на себе тыл: работягам, инженерам, техникам, электрикам, медикам, водителям грузовиков, пожарным, тем, кто обслуживает общественный транспорт, убирает и вывозит мусор в таких условиях, не говоря уже о бойцах на фронте – нужно еще раз поблагодарить.

