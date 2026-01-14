Украина резко нарастила экспорт молочных продуктов
За год Украина значительно нарастила экспорт молочных продуктов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.
Как отмечается, в декабре наша страна экспортировала 10,38 тыс. т молочных продуктов на сумму 25,92 млн. дол. Естественные объемы экспорта сократились на 0,3%, а денежная выручка сократилась на 6% по отношению к ноябрю. По отношению к декабрю 2024 года объемы экспорта выросли на 44%, а выручка увеличилась на 51%.
Главными экспортными категориями в декабре были следующие товары:
- Молоко и сливки, сгущенные – 36%;
- Сыры – 22%;
- Масло сливочное – 21%.
Как сообщалось, Украина за год произвела более 10 миллиардов яиц. Такие данные приводит АгроБизнес.
Рынок молока: цены в Украине падаютВсе новости »
13 января 2026, 22:15В Украине изменились цены на яйца: какова стоимость в начале 2026 года
12 января 2026, 23:55Нацбанк снова обновил курс доллара
12 января 2026, 19:15
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Вечером одно решение по Малюку, к утру второе. Парламент работает по звонку
14 января 2026, 22:16В Одесской области 11-летний мальчик сбросил собаку со склона
14 января 2026, 22:15В Сумской области российский дрон атаковал автомобиль эвакуационной группы
14 января 2026, 22:03Приревновал женщину: на Днепропетровщине мужчина поджег авто "соперника"
14 января 2026, 21:55Украинский фильм впервые покажут на Берлинском международном кинофестивале
14 января 2026, 21:24Холодно на улице: 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения
14 января 2026, 20:40В Киеве работники мошеннического колл-центра напали на журналистов
14 января 2026, 20:24В Киеве семья погибла из-за генератора
14 января 2026, 20:20В Украине пересмотрят правила комендантского часа
14 января 2026, 20:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »