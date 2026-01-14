Украина резко нарастила экспорт молочных продуктов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

Как отмечается, в декабре наша страна экспортировала 10,38 тыс. т молочных продуктов на сумму 25,92 млн. дол. Естественные объемы экспорта сократились на 0,3%, а денежная выручка сократилась на 6% по отношению к ноябрю. По отношению к декабрю 2024 года объемы экспорта выросли на 44%, а выручка увеличилась на 51%.

Главными экспортными категориями в декабре были следующие товары:

Молоко и сливки, сгущенные – 36%;

Сыры – 22%;

Масло сливочное – 21%.

