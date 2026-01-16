08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 08:49

Угрожали похитить дочь из-за выдуманного долга в $130 тысяч: на Киевщине задержали группу рэкетиров

16 января 2026, 08:49
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Киевской области полиция нейтрализовала преступную группировку, которая требовала у фермерки 130 тысяч долларов вымышленного долга. Злоумышленники утверждали, что деньги якобы должен ее сын

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Чтобы запугать 47-летнюю женщину, рэкетиры угрожали расправой ее семье. Под психологическим давлением потерпевшая сначала отдала 11 300 долларов, однако угрозы продолжались и сумма "долга" выросла до более чем 130 тысяч долларов.

К делу злоумышленники привлекли криминальных авторитетов по прозвищу "Близнецы", которые якобы должны были гарантировать потерпевшим отсутствие в дальнейшем проблем.

В течение длительного времени участники банды избивали мужа фермерки, а также угрожали похищением ее дочери.

Правоохранители задержали фигурантов при получении очередного транша в размере 38 тысяч долларов.

Во время обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов изъяли наличные в гривнах и долларах, более 1300 патронов разного калибра, 3 пистолета и 2 магазина, кастеты, печати, 64 мобильных телефона, ноутбук, 200 стартовых пакетов мобильных операторов, 4 и ювелирные изделия.

Требовали $130 тысяч несуществующего долга: в Киевской области задержали группу рэкетиров
Требовали 130 тысяч несуществующего долга долларов: в Киевской области задержали группу рэкетиров

Правоохранители задержали шестерых злоумышленников. Им сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ). Пятерых фигурантов суд отправил под стражу с возможностью внесения залога, еще одного – без права залога.

Полиция разыскивает еще одного члена группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Угрожали похитить дочь из-за выдуманного долга в $130 тысяч: в Киевской области задержали группу рэкетиров
В Киевской области задержали группу рэкетиров

Напомним, ранее в Днепре задержанли "криминальных авторитетов" за вымогательство 35 тысяч долларов несуществующего долга. Фигурантов заключили под стражу без права внесения залога.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область происшествия рекетир вымогательство долги вымогатели задержание
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 11 ранены
16 января 2026, 09:12
Более 50 машин расчищают дороги Запорожской области после снегопада – все пути проездные
16 января 2026, 08:46
Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 53 из 76 российских беспилотников
16 января 2026, 08:40
Штраф 34 тысячи гривен: в Тернополе наказали чиновника ТЦК
16 января 2026, 08:39
РФ в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине
16 января 2026, 08:26
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
16 января 2026, 08:19
Издевался над животными: на Львовщине мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео
16 января 2026, 08:13
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
16 января 2026, 07:56
Энергетика под обстрелами: что Киеву следует перенять у Харькова
16 января 2026, 07:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Игорь Луценко
Все блоги »