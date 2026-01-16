Требовали $130 тысяч несуществующего долга: в Киевской области задержали группу рэкетиров

Фото: полиция

В Киевской области полиция нейтрализовала преступную группировку, которая требовала у фермерки 130 тысяч долларов вымышленного долга. Злоумышленники утверждали, что деньги якобы должен ее сын

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Чтобы запугать 47-летнюю женщину, рэкетиры угрожали расправой ее семье. Под психологическим давлением потерпевшая сначала отдала 11 300 долларов, однако угрозы продолжались и сумма "долга" выросла до более чем 130 тысяч долларов.

К делу злоумышленники привлекли криминальных авторитетов по прозвищу "Близнецы", которые якобы должны были гарантировать потерпевшим отсутствие в дальнейшем проблем.

В течение длительного времени участники банды избивали мужа фермерки, а также угрожали похищением ее дочери.

Правоохранители задержали фигурантов при получении очередного транша в размере 38 тысяч долларов.

Во время обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов изъяли наличные в гривнах и долларах, более 1300 патронов разного калибра, 3 пистолета и 2 магазина, кастеты, печати, 64 мобильных телефона, ноутбук, 200 стартовых пакетов мобильных операторов, 4 и ювелирные изделия.

Правоохранители задержали шестерых злоумышленников. Им сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ). Пятерых фигурантов суд отправил под стражу с возможностью внесения залога, еще одного – без права залога.

Полиция разыскивает еще одного члена группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

