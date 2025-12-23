Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее

Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила

Заканчивается четвертый год, который Украина переживает в формате полномасштабной войны, охватившей часть регионов в формате реальных боевых действий на земле, большинство регионов в формате воздушных ударов и все регионы в формате мобилизации и других мероприятий и событий, плановых и не очень, связанных с войной. Год, во время которого, несмотря на вышеупомянутое мегасобытие, Украина и украинцы стали свидетелями целого ряда инцидентов, если не сказать хуже. Инцидентов ожидаемых и не очень, тревожных и оптимистичных. Но начнем мы все-таки с главного.

Полномасштабная война

В завершающемся году Вооруженные силы Украины, к сожалению, занимались фактически одним и тем же – обороной, переплевшейся с отступлением. Причем там, где это отступление было с чужой территории, из Курской области, это воспринималось, может быть, как и поражение, но не как трагедия. А вот когда приходилось отступать со своих собственных территорий – это все чаще вызывает резко негативные эмоции. Возможно, потому, что россияне активизировались не только на Донбассе, который с 2014 года частично оккупированный – поэтому новости оттуда вызывают значительно меньше эмоций, чем из Запорожья, большая часть которого (региона, а не города) находится под контролем врага всего три года. Что уж говорить о Днепропетровщине, куда россияне смогли зайти, пусть и на немножко, именно в 2025-м. Или о Купянске, который уже был освобожден, а теперь снова превратился в поле боя, причем, в отличие от 2022-го, полностью уничтожен.

Конечно, главное событие 2025 года – это битва за Покровско-Мирноградскую агломерацию. Здесь как раз россияне уперлись в украинскую оборону и ничего не могут сделать – такого, чтобы записать это в свои победы. Даже Путин, который опозорился на Купянске, не очень педалирует эту тему, потому что нечего педалировать.

Вышеупомянутые аспекты войны касались наземных операций. А вот в воздухе Украина, пусть и пропускает удары (что и не удивительно, с российскими масштабами атак), в 2025 году взяла такой темп с собственных операций против российской инфраструктуры на территории страны-агрессора, что ситуация для Кремля стремительно ухудшилась. Речь прежде всего о нефтяном секторе, где украинские дроны существенно снизили объемы российского экспорта – что вместе с санкциями добавило серьезных проблем экономике РФ. Таких проблем, что в конце 2025 года о кризисе уже говорят сами чиновники. А это значит, что в 2026 будет уже не кризис, а катастрофа. Впрочем, об этом поговорим через год – конечно, если война будет продолжаться. (Если так или иначе закончится, надеемся, большинство украинцев будет наплевать на то, что происходит за поребриком и кто там у них "Мастера и Маргариту" написал.)

Картонный Майдан

2025 год в современной военной истории Украины запомнится тем, что война в определенные моменты начала отступать на второй план. Конечно, все это произошло не от хорошей жизни – как не от хорошей жизни украинцы выходят на Майдан.

Этот протест примечателен несколькими вещами. Во-первых, самим своим фактом. К лету 2025-го в Украине было такое неписаное правило – во время войны не до политических акций, тем более протестов, тем более против власти. Но события вокруг законопроекта 12414, который имел целью уничтожение независимости НАБУ и САП, прекратили действие этого правила. Украинцы вышли на улицы и площади. И, вы знаете, оказалось, что небо не упало на землю, Запад не перестал поддерживать Украину (а если и пытался руками Дональда Трампа, то точно не из-за этого), фронт не рухнул, Украина не капитулировала, что означает одну простую вещь – больше война не является индульгенцией для власти. И это она должна четко осознать.

Вторым примечательным фактом стал формат протеста. Собственно, эти надписи на картонках, через которые его и прозвали "картонный Майдан". А еще – таким активным участием молодежи (той, которая еще в 2019-м шла на участки "хоть поржать" и проголосовать за известного медиаперсонажа), что снова появился сдержанный оптимизм относительно рассудительности украинского общества.

А НАБУ и САП удалось отстоять, что обернулось для власти проблемами, о которых мы поговорим дальше.

Отставка правительства

В принципе, изменение Кабинета министров в любой ситуации является событием знаковым, достопамятным и т.п. Что уж говорить о ситуации, когда страна ведет полномасштабную войну. Пусть даже Украина давно перестала быть (фактически формально – до сих пор остается) парламентско-президентской республикой.

Впрочем, смена правительства Шмыгаля на правительство Свириденко, второй женщины во главе Кабинета министров Украины, получилась такой, что саркастических шуток о старом-новом правительстве было больше, чем анализа того, что изменится – если изменится. Да и что анализировать, если часть министров просто передвинули с одного кресла в другое. А выбросили разве что одиозных, как министра национального единства Чернышева – причем вместе с его министерством, которое непонятно чем занималось.

В этой истории стоит отметить активизацию оппозиции, причем даже столь глубокой анабиозной в предыдущие годы, как "Батькивщина". До 2025 года никто не мог подумать и о том, что от такого вкусного законопроекта как 12414 на Банковой откажутся. Так что следим и за этой темой дальше.

Миндичгейт

Если общество в 2025 году сняло мораторий на протесты, то власть, похоже, еще в 2022 году, осенью, после успеха на Харьковщине, сняло свой мораторий – на коррупционные схемы. В 2025-м последствия этого вылезли наружу, получив характерное название "Миндичгейт".

Если говорить об этой истории коротко, то в результате расследования НАБУ и САП (тех самых, атака на которые и вызвала "картонный Майдан") стали известны две основные вещи. Во-первых, власти провалили работу в энергетическом секторе, за что сейчас расплачивается сиденьем без света часть страны. И, как раньше, уже не обратишь все только на вражеские атаки, потому что ответ на вопрос "А где ваша подготовка к этим атакам?" прекрасно выкристаллизовалась во фразе, записанной прослушкой, о том, что "жалко денег" на все те моменты безопасности для энергосистемы.

Во-вторых, выяснилось, что чиновниками и топчиновниками руководят даже не с Банковой, а просто частное лицо, которое не занимает никаких должностей, а просто имеет фамилию Миндич и имеет в друзьях и бизнес-партнерах президента. Нет, не "Квартала 95", а Украины. Такого падения украинская политическая система, возможно, не переживала и никогда – хотя сравнивать нынешнюю историю с временами "Саши-стоматолога" или эпохой создания Леонидом Кучмой системы олигархата – мы сейчас не возьмемся, это отдельная большая тема.

Словом, Миндичу пришлось бежать, расследование вроде как продолжается, а украинцы до сих пор в шоке от того, что, оказывается, в Украине не просто воровали их деньги во время войны (когда и так на все не хватает), а делали это в таких масштабах и с таким размахом, что… Словом, шок до сих пор не прошел. Что сказалось и на рейтингах властей. Впрочем, до выборов еще далеко, поэтому о рейтингах мы пока не будем.

Отставка Ермака

В это событие не то, что мало верилось – не верилось вообще. Хотя оппозиция и требовала отставки фактически второго человека в стране (злые языки вообще называли его первым) уже не первый год. Но до конца 2025 года Зеленский чувствовал себя настолько уверенно, что мог закрывать глаза на все скандалы вокруг главы своей канцелярии и игнорировать все претензии и требования.

Время наступило в начале декабря. Токсичность и вредность Андрея Ермака превысила уже все возможные границы, так что пришлось ему идти по собственному желанию. Завершив свою рекордную в этой должности, как бы она ни называлась, пятилетку. Что еще раз продемонстрировало истинность известного постулата – Украина не Россия, здесь нет неприкосновенных.

Правда, после этой отставки возникло сразу два вопроса. Первое – а действительно ли Ермак ушел из ОП, или это лишь формальное увольнение, а на самом деле он продолжает управлять процессами? Тем более, нынешнего премьера называют его креатурой. Второе – а куда же он пошел? Точнее, пошел ли он на войну, как обещал? Пока информации об этом нет, что и не удивительно. Словом, главная отставка года оставила кучу загадок. Например, такую – когда там уже Ермаку будет объявлено подозрение и по какой статье? Но об этом мы узнаем, если узнаем, уже в 2026 году.

Переговоры

И напоследок возвращаемся к войне. Вернее, к ее дипломатической части. 2025 вошел в историю полномасштабки активизацией переговорных попыток. Конечно, инициатором стала не Украина и тем более не Россия, а старый-новый президент США.

Дональд Трамп в 2025-м продемонстрировал себя во всей "красоте" – от бессмысленных претензий к Зеленскому касательно костюма в начале года до позорного саммита на Аляске во второй половине. Главным же переговорным клоуном стал Стив Виткофф, который уже и непонятно, на кого работает – то ли на свою нынешнюю страну, то ли на выжившую его предков страну.

Хотя на словах (американских и не только), чем ближе к 2026-му – тем больше шансов на мир или перемирие. Или еще что-то, непонятно что. Но российская сторона об этом "что" до сих пор упорно отказывается говорить, то и дело выставляя Трампа человеком, не отвечающим за свои слова.

Словом, переговоры ведутся активно и экспрессивно, но есть ли от них хоть какая-то польза – сказать очень трудно. Потому что ее, этой пользы, пока не видно. Под пользой мы подразумеваем мир, конечно. А все остальное, что возникает (и вскоре исчезает) во влажных фантазиях Трампа-Виткоффа – это, как говорится, лишь побочные последствия. Которые и не для нас на самом деле.

Так что пока о мире в 2026-м (и тем более на Новый год) говорить мы не станем. И ждать вам не рекомендуем. Если произойдет – это будет для вас приятным сюрпризом. А если нет – у вас по крайней мере не будет разочарования, как от арестовичских "2-3 недель" в предыдущие годы, что само по себе будет вполне неплохо. Потому нервных клеток, которых у украинцев и так мало осталось, в следующем году вряд ли прибавится. Особенно учитывая, что Миндичгейт еще не завершился, да и в истории с Ермаком мы еще ждем новых поворотов.