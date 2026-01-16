08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
16 января 2026, 09:57

"Такого разговора никогда не было": Тимошенко ответила на обвинения во взятке

Фото: из открытых источников
Читайте також
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что обнародованные НАБУ аудиозаписи, якобы с ее предложениями взятки, сфальсифицированы

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Она подчеркнула, что такого разговора никогда не было и пообещала предоставить в суде подтверждающие это доказательства.

На вопрос журналистов, предлагала ли она депутатам деньги, Тимошенко ответила:

"Никогда в жизни такого разговора не было. Никогда в жизни".

Она также опровергла информацию о фразе на видео о "развале большинства" и заявила, что дело считает политически мотивированным.

Тимошенко добавила, что ожидает получить оригиналы материалов для независимой экспертизы, которая должна дать ответы на все вопросы, и утверждает, что никакая мера пресечения ей не может быть применена.

Напомним, сегодня, 16 января, в 9:00 Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по избранию меры пресечения для народной депутатки Юлии Тимошенко, подозреваемой в коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения для главы фракции "Батькивщина" в виде залога в 50 млн грн.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

