Энергетика под обстрелами: что Киеву следует перенять у Харькова

Харьков – один из немногих крупных городов Украины, очень эффективно использовавший помощь наших международных партнеров в сфере энергетики

Я критически отношусь к публичным разборкам между Президентом Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко по энергетическим проблемам Киева. И центральным и киевским властям лучше вместе решать проблемы столицы Украины с электричеством и отоплением.

Обратите внимание на другое. И Президент Зеленский, и Денис Шмигаль во время его назначения на должность министра энергетики упоминали положительный пример Харькова в подготовке к зиме и решении энергетических проблем. И это действительно объективная оценка.

Харьков – прифронтовый город. До линии фронта – около 30 км. Российские войска каждый день бьют по Харькову, в том числе по его энергетическим объектам, и дронам и баллистике и КАБам. Отключение электричества регулярно есть и в Харькове. Но город не просто держится, он подготовился к подобным ударам. В июне 2024 года я видел мэра Харькова на одном мероприятии и спросил его о подготовке к зимнему сезону, учитывая тот факт, что русская тогда разрушила ТЭЦ-5, которая была критически важной для Харькова. Игорь Терехов загадочно улыбнулся и сказал: мы готовимся и знаем, что делать, в том числе с помощью наших международных партнеров. Подробностей он не давал. Но, как выяснилось, это было не просто слово.

Но важна и другая составляющая антикризисной энергетической системы – каждый чиновник, энергетик и коммунальщик знает что именно и в какие сроки нужно сделать и во время обстрелов, и после разрушений, и в случае других чрезвычайных ситуаций. Имеются четкие протоколы, алгоритмы и графики работы энергетических и коммунальных структур. Четко работает вся управленческая машина. И для этого создан специальный штаб, работающий на оперативное преодоление последствий российских ударов по инфраструктуре Харькова. Думаю, что смысл в масштабировании харьковского антикризисного опыта в преодолении энергетических проблем и последствий российских обстрелов.

Отмечу еще один немаловажный момент, почему в Харькове ситуация выглядит лучше, чем в Киеве. В том числе и потому, что мэр города и глава областной военной администрации не ссорятся между собой, а вместе решают все срочные вопросы и возникающие в городе проблемы.