08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
16 января 2026, 07:56

Энергетика под обстрелами: что Киеву следует перенять у Харькова

16 января 2026, 07:56
Читайте також українською мовою
Харьков – один из немногих крупных городов Украины, очень эффективно использовавший помощь наших международных партнеров в сфере энергетики
Харьков – один из немногих крупных городов Украины, очень эффективно использовавший помощь наших международных партнеров в сфере энергетики
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Я критически отношусь к публичным разборкам между Президентом Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко по энергетическим проблемам Киева. И центральным и киевским властям лучше вместе решать проблемы столицы Украины с электричеством и отоплением.

Обратите внимание на другое. И Президент Зеленский, и Денис Шмигаль во время его назначения на должность министра энергетики упоминали положительный пример Харькова в подготовке к зиме и решении энергетических проблем. И это действительно объективная оценка.

Харьков – прифронтовый город. До линии фронта – около 30 км. Российские войска каждый день бьют по Харькову, в том числе по его энергетическим объектам, и дронам и баллистике и КАБам. Отключение электричества регулярно есть и в Харькове. Но город не просто держится, он подготовился к подобным ударам. В июне 2024 года я видел мэра Харькова на одном мероприятии и спросил его о подготовке к зимнему сезону, учитывая тот факт, что русская тогда разрушила ТЭЦ-5, которая была критически важной для Харькова. Игорь Терехов загадочно улыбнулся и сказал: мы готовимся и знаем, что делать, в том числе с помощью наших международных партнеров. Подробностей он не давал. Но, как выяснилось, это было не просто слово.

Харьков – один из немногих крупных городов Украины, очень эффективно использовавший помощь наших международных партнеров в сфере энергетики. Энергетическое оборудование закупали за западные деньги, но знали, что именно нужно купить, где и как это будет использоваться. Уже во время войны произошла децентрализация системы снабжения электричеством и отоплением.

Но важна и другая составляющая антикризисной энергетической системы – каждый чиновник, энергетик и коммунальщик знает что именно и в какие сроки нужно сделать и во время обстрелов, и после разрушений, и в случае других чрезвычайных ситуаций. Имеются четкие протоколы, алгоритмы и графики работы энергетических и коммунальных структур. Четко работает вся управленческая машина. И для этого создан специальный штаб, работающий на оперативное преодоление последствий российских ударов по инфраструктуре Харькова. Думаю, что смысл в масштабировании харьковского антикризисного опыта в преодолении энергетических проблем и последствий российских обстрелов.

Отмечу еще один немаловажный момент, почему в Харькове ситуация выглядит лучше, чем в Киеве. В том числе и потому, что мэр города и глава областной военной администрации не ссорятся между собой, а вместе решают все срочные вопросы и возникающие в городе проблемы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев Харьков Кличко Виталий Владимирович энергетика ТЭЦ Терехов Игорь Александрович Зеленский Владимир поддержка международные партнеры
 
Подписывайтесь на RegioNews
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Сумщине в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще 11 ранены
16 января 2026, 09:12
Угрожали похитить дочь из-за выдуманного долга в $130 тысяч: на Киевщине задержали группу рэкетиров
16 января 2026, 08:49
Более 50 машин расчищают дороги Запорожской области после снегопада – все пути проездные
16 января 2026, 08:46
Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 53 из 76 российских беспилотников
16 января 2026, 08:40
Штраф 34 тысячи гривен: в Тернополе наказали чиновника ТЦК
16 января 2026, 08:39
РФ в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине
16 января 2026, 08:26
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
16 января 2026, 08:19
Издевался над животными: на Львовщине мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео
16 января 2026, 08:13
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
16 января 2026, 07:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Игорь Луценко
Все блоги »