Украина за год произвела более 10 миллиардов яиц

Появилась статистика по производству яиц в Украине. Оказалось, что за 11 месяцев прошлого года показатель перешел за 10 миллиардов.

Об этом сообщает АгроБизнес, передает RegioNews.

С января по ноябрь 2025 года в Украине произвели 10,6 млрд яиц домашней птицы. Только в ноябре было произведено 0,83 миллиарда штук.

Отмечается, что предприятия за 11 месяцев произвели 5,5 млрд. яиц. В частности, в ноябре – 0,54 млрд штук. При этом хозяйства обеспечили 5,1 млрд штук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.