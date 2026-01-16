В Киевской области произошло тройное ДТП

Фото: полиция

ДТП произошло 14 января около 10:30 на трассе сообщением Борисполь - Днепр, близ села Девички Бориспольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 59-летняя водитель BMW не учла сложные дорожные условия и не выбрала безопасную скорость. На скользкой дороге ее машину занесло и выбросило на встречную полосу.

В результате автомобиль BMW столкнулся с двумя встречными машинами: сначала с Volkswagen Passat под управлением 30-летнего мужчины, а после этого – с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 38-летний водитель.

В результате ДТП водитель Volkswagen Passat получил травмы, его доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 13 января на Хмельнитчине легковушка врезалась в автовоз на встречной. Погиб мужчина и семилетний ребенок.