В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 09:24

Послевоенные выборы в Украине: ЦИК предлагает механизмы и правила проведения

08 января 2026, 09:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
Центральная избирательная комиссия приняла предложения по законодательному урегулированию организации выборов после завершения военного положения в Украине

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Отмечается, что наработанные предложения будут направлены соответствующим комитетам Верховной Рады и рабочим группам.

По информации комиссии, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЦИК анализирует потенциальные риски и проблемные вопросы, которые могут возникнуть при организации послевоенных выборов.

Первый пакет законодательных инициатив был подготовлен еще в сентябре 2022 как базовую рамку для усовершенствования избирательного законодательства.

Три рабочие группы комиссии подготовили механизмы актуализации данных об избирателях, предложения по организации голосования украинцев за рубежом, а также план мероприятий по подготовке и проведению послевоенных выборов.

Глава ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что эти предложения должны стать "основой для содержательного диалога" на уровне Верховной Рады с привлечением гражданского общества и всех соответствующих государственных институций. Кроме того, по его словам, они являются вкладом в исполнение евроинтеграционных обязательств Украины.

Напомним, согласно опросу КМИС, только 10% украинцев считают целесообразным проводить выборы до прекращения огня. В сентябре показатель составил 11%

Как известно, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, если будет прекращение огня. По данным СМИ, президент дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

