Дональд Трамп имеет в своем активе всего два подхода к миротворчеству

Второе сообщение об американском взгляде на миротворчество

Второе сообщение об американском взгляде на миротворчество

иллюстративное фото: из открытых источников

Большой миротворец Дональд Трамп имеет в своем активе только два подхода к миротворчеству:

1. Классический "учебный" подход: есть сильная побеждающая сторона и есть слабая сторона, терпящая поражение. Берем условия, выдвигаемые сильной стороной, и навязываем их слабой стороне, объясняя, что иначе будет еще хуже. (Этот подход детально анализируется в книге Килкаллена и Миллза "Искусство войны и мира".) Проблема в том, что Украина не готова признать, что она терпит поражение. С украинской точки зрения ничто не свидетельствует о нашем поражении. Поэтому когда Трамп заявлял Зеленскому, что "у вас нет карт", он имел в виду именно это. Вы думаете, говорил он, что вы не потерпели поражения, а из Вашингтона видно, что у вас нет шансов. А из Киева видно, что шансы есть, могли бы ответить. Следовательно, этот подход не сработал.

2. Бизнес-подход (можно придумать более меткие названия, но они звучат неполиткорректно): дать всем сторонам конфликта побольше денег, чтобы они не ссорились. Отсюда видение сторон конфликта как детей в песочнице: а вот вам каждому по крутой игрушке, по коробке конфет и по билету в кино. Не драться, не драться, мириться-мириться. Этот подход используется сейчас. Каждая сторона получит гигантские трильярды американских инвестиций (опускаем тот факт, что защита прав собственности в России отсутствует, да и в Украине достаточно посредственная, а российские удары по американской собственности в Украине даже не привлекают внимания).

Других вариантов миротворчества нет. Вступать в конфликт с Россией США не будут, каких-то особых рычагов влияния на Россию в США просто нет, а привлекать Китай означает пойти ему поклониться и выполнить его требования – это просто американское поражение.

Следовательно, амбиция миротворчества разбилась об отсутствии практических механизмов воздействия. Но говорить об этом вслух нельзя.

А вы говорите, Трамп придет – порядок наведет.