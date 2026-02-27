Торговля ЕС и Украины сократилась: что стало причиной

Иллюстративное фото

За прошлый год взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом снизилась до 15,7 млрд долларов США. Это на 9% меньше, чем в 2024 году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

"Это вызвано заметным сокращением экспорта отечественной агропродукции в страны-члены ЕС и соответствующим образом отразилось на сальдо. Оно, хотя и осталось для нашего государства положительным, впрочем, уменьшилось до 5,9 млрд долл. США", - говорят в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Известно, что в 2025 году главными европейскими партнерами Украины были Польша, Италия, Нидерланды, Испания, Германия, Франция, Румыния и Бельгия. По прогнозам ученых, в 2026 году страны Евросоюза сохранят доминирующие позиции в региональной структуре импорта продовольствия в Украину.

