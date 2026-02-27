21:57  27 февраля
В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
27 февраля 2026, 22:42

Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать

27 февраля 2026, 22:42
Читайте також українською мовою
А что сделали мы, когда Россия напала на Грузию в 2008 году и аннексировала Южную Осетию?
А что сделали мы, когда Россия напала на Грузию в 2008 году и аннексировала Южную Осетию?
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Может, скорее перестали покупать дешевый российский газ, отказались ли от двусторонней торговли, откомандировали ли в Москву воинственную Юлю Тимошенко с нотой гневного протеста, депортировали ли российского посла или ввели визы для россиян?

А что делали мы в отрезке между 2014 и 2022 годом, когда от нас оттащили целый полуостров и 15% суши? Может, перестали вести совместный бизнес на трубе, разорвали ли мгновенно Договор о стратегическом партнерстве с россией, обратились ли к подписантам Будапештского Меморандума, или перестали "жать руку"?

А кто качал российскую нефть все 4 года войны, включая январь текущего года? Тем самым пополняя бюджет врага свеженькими ракетами, а здесь называя транзит российской нефти добросовестным исполнением международных соглашений, выгодных прежде всего нам?

А кто качал российский газ все 3 года войны до самого 2025 года? И никакая Буча с Мариуполем на транзит российского газа не влияла.

А кто имел зерновое соглашение, трехсторонне заключенное между ООН и россией параллельно с войной? Кто говорил: война войной, а экспорт зерна – это совсем другое дело.

Так что. Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать. Кто отправлял двушку на москву – тот имеет мало оснований апеллировать к кое-какому миру.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война политика общество
Украине критически не хватает ракет для ПВО, чтобы сбивать российские ракеты
27 февраля 2026, 15:37
В каждой бригаде ВСУ будет цифровой офицер – Федоров
27 февраля 2026, 15:23
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 15:19
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях
27 февраля 2026, 23:05
Россияне ударили по Харьковщине: среди раненых дети
27 февраля 2026, 22:40
Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие
27 февраля 2026, 22:20
Хищение на мемориале военных: на Полтавщине будут судить подрядчика
27 февраля 2026, 22:15
В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
27 февраля 2026, 21:57
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
27 февраля 2026, 21:15
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
27 февраля 2026, 20:48
Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного
27 февраля 2026, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »