А что сделали мы, когда Россия напала на Грузию в 2008 году и аннексировала Южную Осетию?

Может, скорее перестали покупать дешевый российский газ, отказались ли от двусторонней торговли, откомандировали ли в Москву воинственную Юлю Тимошенко с нотой гневного протеста, депортировали ли российского посла или ввели визы для россиян?

А что делали мы в отрезке между 2014 и 2022 годом, когда от нас оттащили целый полуостров и 15% суши? Может, перестали вести совместный бизнес на трубе, разорвали ли мгновенно Договор о стратегическом партнерстве с россией, обратились ли к подписантам Будапештского Меморандума, или перестали "жать руку"?

А кто качал российскую нефть все 4 года войны, включая январь текущего года? Тем самым пополняя бюджет врага свеженькими ракетами, а здесь называя транзит российской нефти добросовестным исполнением международных соглашений, выгодных прежде всего нам?

А кто качал российский газ все 3 года войны до самого 2025 года? И никакая Буча с Мариуполем на транзит российского газа не влияла.

А кто имел зерновое соглашение, трехсторонне заключенное между ООН и россией параллельно с войной? Кто говорил: война войной, а экспорт зерна – это совсем другое дело.

Так что. Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать. Кто отправлял двушку на москву – тот имеет мало оснований апеллировать к кое-какому миру.