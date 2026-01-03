Фото: из Верховной Рады

В Верховной Раде обозначили подход к возможному референдуму, который должен дать гражданам четкий ответ о будущих решениях о мире и безопасности

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

Стефанчук отметил, что обсуждается именно такой формат голосования, чтобы дать гражданам возможность четко высказать свою позицию по миру и безопасности страны. Он подчеркнул, что главное – обеспечить прозрачность и легитимность процесса.

По словам спикера парламента, правительство и соответствующие органы уже работают над подготовкой всех процедур, необходимых для проведения референдума в соответствии с законодательством. Планируется, что голосование состоится в условиях, обеспечивающих безопасность участников и достоверность результатов.

Стефанчук также добавил, что окончательная формулировка вопроса будет согласована с юристами и общественными консультантами, чтобы избежать двусмысленностей и обеспечить однозначное толкование волеизъявления граждан.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о возможности вынесения мирного соглашения с 20 пунктов на утверждение Верховной Рады или на всеукраинский референдум в формате "да" или "нет". Глава государства также не исключил вариант проведения выборов одновременно с референдумом, уточнив, что для подготовки голосования по окончательному мирному соглашению необходимо не менее 60 дней полного прекращения огня.