Только один вопрос о мире: в Верховной Раде озвучили формат референдума
В Верховной Раде обозначили подход к возможному референдуму, который должен дать гражданам четкий ответ о будущих решениях о мире и безопасности
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает RegioNews.
Стефанчук отметил, что обсуждается именно такой формат голосования, чтобы дать гражданам возможность четко высказать свою позицию по миру и безопасности страны. Он подчеркнул, что главное – обеспечить прозрачность и легитимность процесса.
По словам спикера парламента, правительство и соответствующие органы уже работают над подготовкой всех процедур, необходимых для проведения референдума в соответствии с законодательством. Планируется, что голосование состоится в условиях, обеспечивающих безопасность участников и достоверность результатов.
Стефанчук также добавил, что окончательная формулировка вопроса будет согласована с юристами и общественными консультантами, чтобы избежать двусмысленностей и обеспечить однозначное толкование волеизъявления граждан.
Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о возможности вынесения мирного соглашения с 20 пунктов на утверждение Верховной Рады или на всеукраинский референдум в формате "да" или "нет". Глава государства также не исключил вариант проведения выборов одновременно с референдумом, уточнив, что для подготовки голосования по окончательному мирному соглашению необходимо не менее 60 дней полного прекращения огня.