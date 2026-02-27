Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС

иллюстративное фото: из открытых источников

Стороны договорились о локальном прекращении огня вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью предоставить возможность произвести необходимый ремонт резервной линии электропередачи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отмечается, при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволило восстановить резервную линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" для Запорожской атомной электростанции.

"Работы по разминированию продолжаются для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

