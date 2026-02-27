Россияне ударили по Харьковщине: среди раненых дети
27 февраля российская армия атаковала Харьковскую область беспилотниками. Есть пострадавшие среди местных жителей
Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.
Российская армия ударила дронами по селу Верхняя Роганка Харьковского района. В результате атаки врага произошел пожар в частном доме. Пострадали пять человек. В их числе 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У детей острая реакция на стресс.
Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.
На Харьковщине спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщиныВсе новости »
27 февраля 2026, 10:28На Черниговщине в результате атаки дронов пострадали двое полицейских
27 февраля 2026, 10:09РФ ночью запустила по Украине 187 беспилотников: ПВО обезвредила 165 БпЛА
27 февраля 2026, 09:21
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях
27 февраля 2026, 23:05Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать
27 февраля 2026, 22:42Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие
27 февраля 2026, 22:20Хищение на мемориале военных: на Полтавщине будут судить подрядчика
27 февраля 2026, 22:15В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
27 февраля 2026, 21:57Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
27 февраля 2026, 21:15Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
27 февраля 2026, 20:48Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного
27 февраля 2026, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »