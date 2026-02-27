Россияне ударили по Харьковщине: среди раненых дети

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Российская армия ударила дронами по селу Верхняя Роганка Харьковского района. В результате атаки врага произошел пожар в частном доме. Пострадали пять человек. В их числе 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У детей острая реакция на стресс.

Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.