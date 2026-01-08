11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
08 січня 2026, 09:24

Повоєнні вибори в Україні: ЦВК пропонує механізми та правила проведення

08 січня 2026, 09:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Центральна виборча комісія ухвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання організації виборів після завершення воєнного стану в Україні

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Зазначається, що напрацьовані пропозиції буде надіслано відповідним комітетам Верховної Ради та робочим групам.

За інформацією комісії, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЦВК аналізує потенційні ризики та проблемні питання, які можуть виникнути під час організації повоєнних виборів.

Перший пакет законодавчих ініціатив було підготовлено ще у вересні 2022 року як базову рамку для удосконалення виборчого законодавства.

Три робочі групи комісії підготували механізми актуалізації даних про виборців, пропозиції щодо організації голосування українців за кордоном, а також план заходів із підготовки та проведення післявоєнних виборів.

Голова ЦВК Олег Діденко наголосив, що ці пропозиції мають стати "основою для змістовного діалогу" на рівні Верховної Ради із залученням громадянського суспільства та всіх відповідних державних інституцій. Крім того, за його словами, вони є внеском у виконання євроінтеграційних зобов'язань України.

Нагадаємо, згідно з опитування КМІС, тільки 10% українців вважають за доцільне проводити вибори до припинення вогню. У вересні показник становив 11%

Як відомо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню. За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Україна вибори українці ЦВК ВР правила виборці
Всі новини »
07 серпня 2025
