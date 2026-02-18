Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий

Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов

Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов

Фото: ukr-prokat

Ивано-Франковская область – одна из тех, которая по праву носит имя курортного/туристического региона. Карпаты, Буковель, Гуцульщина – эти локации известны всей Украине, и сейчас, во время полномасштабной войны, они особенно активно пользуются спросом. Впрочем, вопреки природным богатствам Прикарпатья есть в этом регионе и экологически неблагополучные места – и речь не только о Бурштынской ТЭС, но и об областном центре.

В конце прошлой недели негосударственная система мониторинга зафиксировала в Ивано-Франковске такое превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) различных неприятных и даже вредных веществ в воздухе, который городским властям пришлось реагировать.

Экологические невзгоды и молчание власти

В понедельник, 17 февраля, состоялся круглый стол – с участием не только представителей власти и структур, осуществляющих мониторинг, но и общественности, обеспокоенной состоянием качества воздуха в городе. Круглый стол прошел по большому счету без особых результатов.

Да, власти пообещали усилить контроль за воздухом, приобрести (в частности, на грантовые деньги) европейские системы контроля. Но это, конечно, только первый шаг – который, будем честными, уже давно должен быть сделан.

Ивано-Франковск. Иллюстративное фото: "Радио Свобода"

Даже информацию о возможных причинах озвучили не представители горисполкома, а куратор ЛУН Город (который и ведет наблюдение за качеством воздуха в Ивано-Франковске и других украинских городах) Анна Денисенко. И это понятно – потому что одной из главных причин был назван автомобильный трафик. Город загружен автомобилями, а местные власти, по большому счету, не предприняли никаких серьезных шагов для того, чтобы уменьшить количество транспорта на городских улицах и, соответственно, количество выбросов в городской воздух.

Другая причина – классическая для таких городов, как Ивано-Франковск и сезонная. Это отопление в частном секторе, которое во время такого холодного времени года, как стало начало 2026 года, стало серьезным, пусть и ситуативным фактором. Впрочем, если с отоплением бороться сложнее – правда, и здесь к мэру города Руслану Марцинкиву хватает претензий, которые регулярно высказывают местные активисты и СМИ, – то автомобильная тема является самой актуальной для столицы Прикарпатья.

(Существует и географический фактор. Дело в том, что Ивано-Франковск так неудачно расположен в междуречье двух рек — Быстрицы Надвирнянской и Быстрицы Солотвинской, что воздух, в том числе с выхлопными газами автомобилей или дымом из частного сектора, часто не уходит за пределы города, оставаясь на месте. Но здесь уже вопрос к основателям города, а не к нынешним его руководителям.)

Что предлагают Марцинков и Ко

Мэрия, правда, попыталась сделать хорошую мину при плохой игре. Так, заместитель мэра Руслан Гайда заявил:

"Мы работаем над созданием новых парков и рекреационных зон, созданием зеленых буферных зон между дорогой и тротуарами".

Но такой аргумент очень быстро разбивается о многочисленные скандалы, связанные с попытками застройки именно зеленых зон – одним из самых громких стал инцидент вокруг городского озера, где, как утверждали общественные активисты, просто планировалось под видом реабилитационного центра для ветеранов войны возвести очередные высотки, которые и так потихоньку.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: из открытых источников

Но буквально в это же время Департамент градостроительства и архитектуры городского совета обнародовал информацию, вызвавшую серьезное возмущение среди горожан. Речь шла о новом мосте, который до сих пор не открыл Марцинкив, хотя и обещал это сделать и даже "приоткрывал" этот объект 2025 года.

Собственно, речь не столько о самом городе, сколько об идее построить возле него несколько инфраструктурных зданий – в частности, школу, детсад и, что больше всего разозлило франковцев, церковь. Тема увеличения религиозных объектов в мягко говоря не резиновом городе давно уже является триггерной для многих жителей Ивано-Франковска, особенно младшей части сообщества.

Но на этот раз горожан разозлила идея строительства в зеленой зоне на берегах Быстрицы Солотвинской в целом. Даже гипотетическое появление школы и детсадах – которых, в отличие от церквей, во Франковске просто катастрофически не хватает (поэтому, например, некоторые школы работают в две смены) – не ослабило негативную реакцию активных жителей областного центра.

Словом, как экологическая, так и туристическая составляющая столицы Прикарпатья благодаря забитым автомобильным транспортом улицам и застроенным высоткам всеми свободными местами (была даже идея строительства практически в историческом центре, но тогда Марцинкив сделал вид, будто ничего не знал об этом) – откровенно хромает.

Поэтому горожанам приходится задыхаться и бороться за зеленые зоны, которые еще остаться на территории, подконтрольной свободовскому горсовету. Потому что все попытки профильного, инфраструктурного заместителя городского головы Михаила Смушака носят лишь локальный характер, не спасая город в целом. Но на радикальные меры нынешняя власть Ивано-Франковска, похоже, не готова. Несмотря на то, что сфера экологии является важным маркером на нашем пути в Европу. И если цель Украины – вступить в ЕС до 2030 года, то вопросы окружающей среды не могут рассматриваться по остаточному принципу.