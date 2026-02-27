Хищение на мемориале военных: на Полтавщине будут судить подрядчика

Фото: прокуратура

В Полтавской области разоблачили хищение более 4 миллионов гривен. Речь идет о средствах, выделенных для мемориала защитников

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В 2022 году городские власти отвели на кладбище отдельный участок для погибших военнослужащих. Тогда коммунальное предприятие произвело закупку материалов на капитальный ремонт. Один из местных товарищей стал единственным участником тендера.

В результате директор подрядной организации подал акты по существенно завышенным ценам. Речь идет о бетонном покрытии, гранитных плитах и цоколях, лампадках, лавках, флагах и работах по их установке. При этом начальник коммунального предприятия согласовал эти расчеты. В результате подрядчик безосновательно получил из бюджета более 4 миллионов гривен.

"Кроме суд рассматривает дело в отношении начальника коммунального предприятия, которому инкриминируют служебную халатность, что привело к тяжелым последствиям", - сообщили в прокуратуре.

