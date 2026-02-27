16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 21:15

На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного

27 февраля 2026, 21:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 62-летнего жителя Львовщины. Он обманул родственников пропавшего без вести военного

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 62-летний житель Львовской области получил информацию об исчезновении военнослужащего. Он решил воспользоваться этим. Мошенник обманул брата защитника, убедив, что якобы имеет связи в РФ и среди российских военных и может организовать его розыск.

"Схема заключалась в систематическом получении средств под предлогом "поисковых мероприятий". Мужчина придумывал истории о поездках к оккупантам, на которые вроде бы нужны были тысячи долларов, сообщал о "самостоятельных поисках" тела на боевых позициях и якобы установлении местопребывания защитника среди пленных", - говорят в полиции.

В общей сложности аферист присвоил более 2 миллионов гривен.

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Львовская область
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
27 февраля 2026, 20:48
Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного
27 февраля 2026, 20:45
Война длится 11 лет и может продолжаться еще 11 лет
27 февраля 2026, 20:28
Графики отключений на 28 февраля: когда украинцы будут без света в субботу
27 февраля 2026, 20:05
В Тернопольской области будут судить 31-летнего мужчину, который до смерти избил пенсионера
27 февраля 2026, 19:33
В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТП
27 февраля 2026, 19:15
"Люди были на работе": россияне уничтожили агропредприятие в Сумской области - есть погибшие
27 февраля 2026, 18:55
В Италии задержан сын известного банкира с Днепропетровщины, его подозревают в убийстве отца
27 февраля 2026, 18:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »