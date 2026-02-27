На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 62-летний житель Львовской области получил информацию об исчезновении военнослужащего. Он решил воспользоваться этим. Мошенник обманул брата защитника, убедив, что якобы имеет связи в РФ и среди российских военных и может организовать его розыск.

"Схема заключалась в систематическом получении средств под предлогом "поисковых мероприятий". Мужчина придумывал истории о поездках к оккупантам, на которые вроде бы нужны были тысячи долларов, сообщал о "самостоятельных поисках" тела на боевых позициях и якобы установлении местопребывания защитника среди пленных", - говорят в полиции.

В общей сложности аферист присвоил более 2 миллионов гривен.

