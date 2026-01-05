12:24  05 января
В Кировоградской области полиция задержала наркодельца: ему грозит до 10 лет
10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
05 января 2026, 11:15

Только 10% украинцев поддерживают выборы во время войны – опрос

05 января 2026, 11:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Только 10% украинцев считают целесообразным проводить выборы до прекращения огня. В сентябре показатель составил 11%

Об этом идет речь в опросе Киевского международного института (КМИС), передает RegioNews.

Еще 23% респондентов поддерживают выборы при прекращении боевых действий и гарантий безопасности. Социологи отмечают рост этого показателя в течение года – с марта по декабрь он вырос с 9% до 23%.

Большинство украинцев (59%, в сентябре – 63%) считают, что голосование возможно только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Среди доверяющих президенту Владимиру Зеленскому почти все поддерживают отсрочку выборов в мирное соглашение, и лишь 3-4% выступают за проведение голосования прямо сейчас.

Среди тех, кто не доверяет президенту, мнения разделяются: часть респондентов хочет выборов после перемирия с гарантиями безопасности, а среди тех, кто совсем не доверяет Зеленскому, 28% настаивают на выборах даже во время войны, 34% после перемирия, еще 34% после окончательного мирного соглашения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов, если будет прекращение огня.

По данным СМИ, президент дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

