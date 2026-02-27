Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7

Фото из открытых источников

Украинский оборонный производитель Fire Point опробовал баллистические ракеты FP-7. Теперь в сети появились кадры

Об этом сообщает "Межа", передает RegioNews.

Украинский оборонный производитель Fire Point опробовал баллистические ракеты FP-7. Это первые украинские баллистические ракеты. Кадры опубликовал соучредитель компании Денис Штиллерман.

Какие характеристики FP-7

У этой ракеты заявлена дальность поражения до 200 километров. Максимальная скорость составляет 1500 метров в секунду, максимальная продолжительность полета – 250 секунд.

FP-7 можно использовать для оперативного поражения целей на средних дистанциях. Запускать его можно с наземной платформы. Разработку анонсировали еще осенью прошлого года.