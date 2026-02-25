17:39  25 февраля
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
25 февраля 2026, 21:25

Российский террор не деморализует Украину

25 февраля 2026, 21:25
Сообщения о терактах против украинских полицейских возвращают к Москве начала нулевых – к взрывам домов, метро, «Норд-Осту» и Беслану
фото: Юрий Дьячишин / AFP / East News
Тогда атмосфера страха помогла российской власти укрепиться и получить общественный мандат на продолжение войны. Сегодня Кремль вновь делает ставку на террор – но уже в Украине. Однако российский опыт свидетельствует, что страх не всегда ведет к капитуляции. Иногда он только укрепляет сопротивление.

Назад в прошлое

Страшные новости о террористических актах, направленных против украинских полицейских, неожиданно перенесли меня в Москву времен второй чеченской. Город, да и вся Россия, жили тогда в атмосфере бесконечного террора. Взрывы в метрополитене, подрывы домов в спальных районах российской столицы, Дубровка, а потом и Беслан…

Всё это работало на липкое чувство страха, объясняло необходимость продолжения войны на Кавказе и важность "твердой руки". Всё это помогло режиму чекистов выйти из тени ельцинских времен и окончательно утвердиться в роли полноправных хозяев России.

Новый террор тоже несет на себе фирменную печать ФСБ, только уже с другой целью – дестабилизации общества во враждебной стране. Еще в 2014 году в Кремле утверждали, что не стремятся к полномасштабной войне с Украиной, зато готовы "плеснуть бензина" на востоке и юге страны, рассчитывая, что дестабилизация и деморализация общества позволит получить контроль над большей частью территории Украины без боя.

Кремль ставит на дестабилизацию

Да, февраль 2022 года сместил приоритеты в сторону планов открытого завоевания, но сейчас, когда за четыре года ожесточенной войны российской армии не удалось установить контроль даже над всей территорией Донецкой области, интерес Кремля вновь обращается к дестабилизации. И дестабилизация, как это уже не раз бывало, оказывается важнее самой войны.

Подрывы полицейских преследуют сразу несколько целей. Во-первых, продемонстрировать, что Украина как государство не функционирует: если уж нельзя обеспечить безопасность правоохранителей, то на что может рассчитывать обычный человек?

Во-вторых, получить возможность организовать кампанию против полиции в социальных сетях и с помощью собственных ботов, и с помощью "полезных идиотов" – они всегда найдутся. И главная задача тут расшатывание. А главная задача расшатывания – убедить украинское общество в неизбежности и необходимости капитуляции.

И в ставке на дестабилизацию одна из главных ошибок Кремля в этой войне. Это, конечно, поразительно – воевать с бывшей советской республикой, но считать, что ты воюешь с каким-то абсолютно иначе устроенным обществом!

Украинцы продолжат сопротивление

Взрывы домов в Москве, казалось, должны были бы убедить Путина в обратном. Россияне не стали в большинстве своем призывать к окончанию войны, которая принесла столько невзгод и фактически лишила их ощущения безопасности. Напротив, Кремль получил от населения мандат на продолжение военных действий.

Так и террор Москвы в Украине убеждает украинцев в необходимости дальнейшего сопротивления, потому что наглядно демонстрирует, на что способна Россия и что она может сотворить, если выиграет войну. Дестабилизация не ключ к деморализации, но доказательство необходимости продолжать сопротивляться врагу и не соглашаться с условиями, которые лишат Украину суверенитета.

Непонимание этого простого факта – один из многочисленных парадоксов этой войны. Точно так же, как украинцы не готовы понять, что никакие социальные проблемы не заставят шовинистически настроенное большинство россиян отказаться от поддержки войны и режима Путина, так и в России не могут понять, что никакие лишения и теракты не заставят украинцев отказаться от собственной страны и идентичности.

Это удивительное непонимание происходящего и становится в результате формулой продолжающейся уже пятый год войны и ответом на вопрос, почему так трудно – если не невозможно – добиться ее окончания в обозримом будущем.

