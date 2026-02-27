21:57  27 февраля
В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 23:35

В Украине продолжает дорожать картофель: сколько теперь стоит килограмм

27 февраля 2026, 23:35
Иллюстративное фото
На украинском рынке продолжается активизация торгово-закупочной деятельности. Ценники на картошку снова изменились

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 27 февраля стоимость картофеля в Украине колеблется от 8 до 15 гривен за килограмм. Это в среднем на 14% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

"При этом часть производителей, которые сейчас сдерживают продажи картофеля, ожидает повторения сценария в прошлом году, когда цена на эту продукцию достигала 30 грн/кг. Однако ключевые игроки рынка имеют противоположное мнение: они считают, что в этом сезоне такая ситуация вряд ли повторится, поскольку очередное подорожание в сегменте может стимулировать увеличение поставок импортной.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

