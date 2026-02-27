21:57  27 февраля
27 февраля 2026, 21:57

В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием

27 февраля 2026, 21:57
иллюстративное фото: из открытых источников
Нардеп от партии «Слуга народа» Роман Каптелов сообщил, что его остановили люди в балаклавах и пытались «бусифицировать»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал депутата.

По словам народного депутата, люди не представились, а один из мужчин угрожал пистолетом и физической расправой.

"Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием – запугивают и унижают граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре суд избрал меры пресечения двум из трех работников ТЦК и СП, подозреваемых в смертельном избиении 55-летнего Олега Лесина.

нардеп Днепр мобилизация бусификация
