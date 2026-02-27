В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
Нардеп от партии «Слуга народа» Роман Каптелов сообщил, что его остановили люди в балаклавах и пытались «бусифицировать»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал депутата.
По словам народного депутата, люди не представились, а один из мужчин угрожал пистолетом и физической расправой.
"Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием – запугивают и унижают граждан", – говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре суд избрал меры пресечения двум из трех работников ТЦК и СП, подозреваемых в смертельном избиении 55-летнего Олега Лесина.
В Днепре должностное лицо будут судить за миллионные злоупотребления во время оборонных закупокВсе новости »
27 февраля 2026, 15:49В Днепропетровской области дезертиры организовали миллионный бизнес на наркотиках
27 февраля 2026, 15:35В Днепре перекрыли миллионный канал поставки наркотиков
26 февраля 2026, 16:45
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях
27 февраля 2026, 23:05Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать
27 февраля 2026, 22:42Россияне ударили по Харьковщине: среди раненых дети
27 февраля 2026, 22:40Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие
27 февраля 2026, 22:20Хищение на мемориале военных: на Полтавщине будут судить подрядчика
27 февраля 2026, 22:15Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
27 февраля 2026, 21:15Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
27 февраля 2026, 20:48Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного
27 февраля 2026, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »