Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
27 февраля 2026, 07:58

Китай выходит из тени: Пекин предлагает Европе собственные гарантии безопасности

27 февраля 2026, 07:58
Я очень ждал, когда снова на горизонте появится Китай. Конкуренция со Штатами выходит на новый виток. Пекин начинает говорить
Фото: pixabay
На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом китайцы аккуратно излагают свою рамку по поводу российско-украинской войны.

Предлагают не американскую модерацию переговоров, а китайскую – с участием Европы. И делают предложение безопасности – они готовы выступать гарантом для ЕС. При этом предлагают увязать все гарантии с торговыми соглашениями. Вновь подтверждают странную формулу о суверенитете Украины, но временный отказ от территорий. И через временные соглашения предлагают зафиксировать прекращение боевых действий.

Красиво? Красиво.

Конечно, это попытка вытеснить США из европейского поля безопасности и зайти туда самим. Такой себе рефери и полицейский в одном флаконе. Который ждал-ждал и дождался удобного случая.

Все это происходит за месяц до запланированной встречи СИ и Трампа. Вот, вероятно, почему Белый Дом так торопится и выставляет очень быстрые дедлайны. Ибо часы тикают – и проиграть лавры миротворца для Трампа – это большой позор. Его сверхбольшое эго может и не выдержать такого разворота событий. Но, с другой стороны, ряд стратегических ошибок (отторжение Европы, давление на Украину) и приводит к тому, что Пекин занимает обнаруженные пустоты.

Рубильник от российской войны все эти последние годы действительно был у Си. И он полностью пользовался проявленными новыми благами. Москва значительно глубже вплетена в китайскую экономику и геополитическую игру, чем в любые эмоциональные конструкции Трампа. Это очевидно.

Поэтому месяц нервных игр Пекина и Вашингтона можем считать открытым. Нобелевскую премию на двоих же не распиляешь.

Здесь главное нам самим смотреть на это соревнование с холодной головой, чтобы не дать ни одной стороне оснований в чем-то обвинить Украину.

