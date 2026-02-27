В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
На Куреневском рынке произошла стычка между людьми в военной форме и гражданскими
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Реальный Киев".
Очевидцы пишут, что это работники ТЦК и СП.
"На Куреневском рынке очередная потасовка по ТЦК", – говорится в подписи к видео.
Напомним, в Киеве мужчина, убегая от ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду. Инцидент произошел в середине февраля.
