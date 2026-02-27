В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими

иллюстративное фото: из открытых источников

На Куреневском рынке произошла стычка между людьми в военной форме и гражданскими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Реальный Киев".

Очевидцы пишут, что это работники ТЦК и СП.

"На Куреневском рынке очередная потасовка по ТЦК", – говорится в подписи к видео.

