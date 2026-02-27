21:57  27 февраля
В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 22:20

Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие

27 февраля 2026, 22:20
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное вооружение от партнеров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Зеленскому Sky News.

В частности, украинский лидер прокомментировал утверждение России о том, что Украина пытается получить ядерное оружие от дружественных стран.

"Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, на днях Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным. До этого он сообщил, что готов встретиться с российским диктатором, но не в Москве.

Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях
27 февраля 2026, 23:05
Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать
27 февраля 2026, 22:42
Россияне ударили по Харьковщине: среди раненых дети
27 февраля 2026, 22:40
Хищение на мемориале военных: на Полтавщине будут судить подрядчика
27 февраля 2026, 22:15
В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
27 февраля 2026, 21:57
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
27 февраля 2026, 21:15
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
27 февраля 2026, 20:48
Пытал и расстреливал людей в Буче: ДБР разоблачило российского военного
27 февраля 2026, 20:45
