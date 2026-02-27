Зеленский заявил о готовности получить ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с удовольствием" получил бы ядерное вооружение от партнеров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Зеленскому Sky News.
В частности, украинский лидер прокомментировал утверждение России о том, что Украина пытается получить ядерное оружие от дружественных стран.
"Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало", – заявил Владимир Зеленский.
Напомним, на днях Зеленский обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным. До этого он сообщил, что готов встретиться с российским диктатором, но не в Москве.
