Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях
Тимур Миндич, подозреваемый в коррупционных схемах в сфере энергетики, заявил, что готов вернуться в Украину для показаний на Временной следственной комиссии Верховной Рады
Как передает RegioNews, об этом он сообщил во время беседы с нардепом Алексеем Гончаренко.
Интересно, что в разговоре Миндич назвал себя другом президента и отметил, что это его "единственный грех".
"Я не против расследований или проверок, но я точно против обвинений в расследовании. Я бы сегодня приехал в Украину, получил бы подозрение и сел бы в тюрьму, будь честный залог. Я просто понимаю, что они мне дадут такой залог, который я не смогу собрать", – отметил он.
Напомним,Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.
По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.
Напомним, в Украине уже несколько недель продолжается обсуждение скандала, связанного с расследованием НАБУ в компании "Энергоатом".
Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно
НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".
По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.
Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.