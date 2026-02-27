21:57  27 февраля
В Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 23:05

Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях

27 февраля 2026, 23:05
фото: pravda.com.ua
Тимур Миндич, подозреваемый в коррупционных схемах в сфере энергетики, заявил, что готов вернуться в Украину для показаний на Временной следственной комиссии Верховной Рады

Как передает RegioNews, об этом он сообщил во время беседы с нардепом Алексеем Гончаренко.

Интересно, что в разговоре Миндич назвал себя другом президента и отметил, что это его "единственный грех".

"Я не против расследований или проверок, но я точно против обвинений в расследовании. Я бы сегодня приехал в Украину, получил бы подозрение и сел бы в тюрьму, будь честный залог. Я просто понимаю, что они мне дадут такой залог, который я не смогу собрать", – отметил он.

Напомним,Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Напомним, в Украине уже несколько недель продолжается обсуждение скандала, связанного с расследованием НАБУ в компании "Энергоатом".

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Требуя от мира "высоты ценностей", нужно было самим ее демонстрировать
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
