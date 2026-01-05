Буданов поддерживал прямые контакты с командой Трампа параллельно с Ермаком – УП

Фото: УНИАН

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

Источник УП отмечает, что Буданов поддерживал контакты с разными лагерями команды Трампа – от генерала Кита Келлога до команды вице-президента Майка Пенса, предоставляя украинским властям альтернативную оценку и реальную картину отношения США к Ермаку и его переговорному стилю.

У Буданова есть ряд преимуществ в глазах американцев: он осведомлен о состоянии дел на фронте, не замешан в скандалах и имеет прямые рабочие контакты с российской стороной по обмену пленными. В частности, он проводил очные переговоры в ОАЭ на последней волне дипломатических инициатив США.

По мнению автора публикации, назначение Буданова на должность главы Офиса Президента должно усилить переговорную группу и "децентрализовать" контакты с американскими партнерами, а также обеспечить более эффективное ведение переговоров по окончании войны, гарантий безопасности и других стратегических вопросов.

Сам Буданов отмечал, что внешний трек переговоров являлся одной из главных причин, почему он согласился на новую должность.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

