10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
10:01  05 января
Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
05 января 2026, 08:05

Гончаренко: Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ

05 января 2026, 08:05
Фото: Офис Президента
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что глава Службы безопасности Василий Малюк написал заявление об отставке с должности

Об этом он сообщил в своей телеграмм-канале, передает RegioNews.

Информацию о том, что Василий Малюк согласился уйти в отставку с поста главы СБУ, также сообщило издание "Украинская правда".

"По данным УП, глава СБУ Василий Малюк согласился подать в отставку", – говорится в публикации.

На встрече с президентом в субботу, 3 января, после волны публичной поддержки со стороны известных общественных деятелей и военных, руководитель СБУ сначала отказался писать заявление об отставке и переходить на другие должности, в частности, в СВР или СНБО.

По данным УП, свою позицию Малюк объяснял тем, что на завершающей стадии находится несколько масштабных спецопераций и оставлять их сейчас было бы преступлением.

В то же время, он заявил, что если существует политический запрос на его увольнение, президент может вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады.

Как пишет УП, отказ Малюка возмутил президента Владимира Зеленского. Советники по коммуникациям убеждали главу государства, что кампания поддержки руководителя СБУ якобы была организована самой Службой. После этого Зеленский пригрозил возможным отстранением Малюка от должности в случае отказа подать заявление добровольно.

В издании отмечают, что такие полномочия парламент предоставил президенту в начале полномасштабного вторжения в отношении назначаемых чиновников. В то же время, ряд депутатов опасается публичного эффекта от применения этой процедуры к Малюку, который в обществе ассоциируется с рядом резонансных спецопераций.

По данным УП, несмотря на широкую поддержку со стороны военных, партнеров и депутатов и низкие шансы на увольнение Верховной Радой, Малюк решил не обострять конфликт с президентом и согласился уйти в отставку.

Вопрос сроков и процедуры увольнения, нуждающегося в голосовании парламента, должны определить в ближайшее время.

По информации издания, исполняющим обязанности главы СБУ могут назначить руководителя спецподразделения "Альфа" генерал-майора Евгения Хмару. В то же время в ОП также рассматривают кандидатуру генерала Александра Поклада.

Реакция общества и военных на возможную отставку Малюка

На фоне волны перемен среди министров начали распространяться слухи о возможной отставке Малюка. Это вызвало волну возмущения среди общественных и военных. 3 января Сергей Стерненко резко осудил такие намерения, подчеркнув, что при руководстве Малюка СБУ превратилась в мощную силу в противостоянии с РФ.

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны подобные кадровые решения могут оказывать значительное влияние как на ситуацию на фронте, так и на общую устойчивость государства.

Генерал-майор Михаил Драпатий отметил, что СБУ под руководством Василия Малюка оказывает существенное влияние на обороноспособность Украины.

"Эффективность решений главы СБУ ощутима как на фронте, так и в тылу", – отметил он.

Журналист Денис Казанский назвал ситуацию "странной", поскольку Малюка планируют перевести на второстепенный пост, несмотря на его эффективную работу.

