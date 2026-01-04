Фото: соцсети

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации наших источников, новым руководителем Полтавской областной военной администрации станет Виталий Дякивныч, возглавляющий Миргородскую районную государственную администрацию с августа 2022 года. Окончательное назначение ожидается в ближайшее время после согласования Кабинета Министров Украины.

По данным источников, Дякивныч входит в орбиту влияния народного депутата из Полтавщины Олега Кулинича, руководителя парламентской группы "Доверие". Эту группу связывают с бизнес-интересами одного из крупнейших отечественных аграрных бизнесменов Андреем Веревским. Соответственно, контроль над регионом, как говорят источники, теперь переходит в сферу его влияния, к которой также относят нынешнего председателя Полтавского областного совета Александра Беленького.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о продолжении кадровых изменений в регионах и анонсировал назначение руководителей ОВА в пяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. По его словам, круг кандидатов уже сформирован, и окончательные решения должны быть приняты в ближайшее время.

Ожидается, что после согласования правительством новый глава Полтавщины приступит к выполнению своих обязанностей уже на следующей неделе.