Стало известно, кто будет управлять Полтавской ОВА
Новый руководитель Полтавской ОВА начнет работу после согласования Кабинета министров
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на собственные источники.
Согласно информации наших источников, новым руководителем Полтавской областной военной администрации станет Виталий Дякивныч, возглавляющий Миргородскую районную государственную администрацию с августа 2022 года. Окончательное назначение ожидается в ближайшее время после согласования Кабинета Министров Украины.
По данным источников, Дякивныч входит в орбиту влияния народного депутата из Полтавщины Олега Кулинича, руководителя парламентской группы "Доверие". Эту группу связывают с бизнес-интересами одного из крупнейших отечественных аграрных бизнесменов Андреем Веревским. Соответственно, контроль над регионом, как говорят источники, теперь переходит в сферу его влияния, к которой также относят нынешнего председателя Полтавского областного совета Александра Беленького.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о продолжении кадровых изменений в регионах и анонсировал назначение руководителей ОВА в пяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. По его словам, круг кандидатов уже сформирован, и окончательные решения должны быть приняты в ближайшее время.
Ожидается, что после согласования правительством новый глава Полтавщины приступит к выполнению своих обязанностей уже на следующей неделе.