12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
05 січня 2026, 11:15

Лише 10% українців підтримують вибори під час війни – опитування

05 січня 2026, 11:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тільки 10% українців вважають за доцільне проводити вибори до припинення вогню. У вересні показник становив 11%

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту (КМІС), передає RegioNews.

Ще 23% респондентів підтримують вибори у разі припинення бойових дій і гарантій безпеки. Соціологи відзначають зростання цього показника протягом року – з березня до грудня він зріс із 9% до 23%.

Більшість українців (59%, у вересні – 63%) вважають, що голосування можливе лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, майже всі підтримують відтермінування виборів до мирної угоди, і лише 3-4% виступають за проведення голосування прямо зараз.

Серед тих, хто не довіряє президенту, думки розділяються: частина респондентів хоче виборів після перемир’я з гарантіями безпеки, а серед тих, хто зовсім не довіряє Зеленському, 28% наполягають на виборах навіть під час війни, 34% – після перемир’я, ще 34% – після остаточної мирної угоди.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Читайте також:

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
