Лише 10% українців підтримують вибори під час війни – опитування

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Тільки 10% українців вважають за доцільне проводити вибори до припинення вогню. У вересні показник становив 11%

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту (КМІС), передає RegioNews.

Ще 23% респондентів підтримують вибори у разі припинення бойових дій і гарантій безпеки. Соціологи відзначають зростання цього показника протягом року – з березня до грудня він зріс із 9% до 23%.

Більшість українців (59%, у вересні – 63%) вважають, що голосування можливе лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, майже всі підтримують відтермінування виборів до мирної угоди, і лише 3-4% виступають за проведення голосування прямо зараз.

Серед тих, хто не довіряє президенту, думки розділяються: частина респондентів хоче виборів після перемир’я з гарантіями безпеки, а серед тих, хто зовсім не довіряє Зеленському, 28% наполягають на виборах навіть під час війни, 34% – після перемир’я, ще 34% – після остаточної мирної угоди.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Читайте також: