В Генштабе назвали потери врага по состоянию на 28 февраля 2026 года
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро субботы, 28 февраля 2026 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 28 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 265 900 (+770) человек;
- танков – 11 707 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 102 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 37 663 (+32) ед;
- РСЗО – 1 661 (+2) ед;
- средства ПВО – 1305 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 348 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1 616) ед;
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед;
- корабли / катера – 29 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 329 (+149) ед;
- специальная техника – 4075 (+0) ед.
Напомним, новый министр обороны Украины Федоров планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц. Об этом он заявил во время разговора журналистами в конце января.
