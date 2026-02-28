09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
21:15  27 февраля
На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
20:48  27 февраля
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
28 февраля 2026, 08:22

В Генштабе назвали потери врага по состоянию на 28 февраля 2026 года

28 февраля 2026, 08:22
фото: Генеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро субботы, 28 февраля 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 28 февраля потеряла:

  • личного состава – около 1 265 900 (+770) человек;
  • танков – 11 707 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 102 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 37 663 (+32) ед;
  • РСЗО – 1 661 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1305 (+0) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 348 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1 616) ед;
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед;
  • корабли / катера – 29 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 80 329 (+149) ед;
  • специальная техника – 4075 (+0) ед.

Напомним, новый министр обороны Украины Федоров планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц. Об этом он заявил во время разговора журналистами в конце января.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
