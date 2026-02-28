В Генштабе назвали потери врага по состоянию на 28 февраля 2026 года

фото: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских окупантов по состоянию на утро субботы, 28 февраля 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 28 февраля потеряла:

личного состава – около 1 265 900 (+770) человек;

танков – 11 707 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 102 (+5) ед;

артиллерийских систем – 37 663 (+32) ед;

РСЗО – 1 661 (+2) ед;

средства ПВО – 1305 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 348 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1 616) ед;

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед;

корабли / катера – 29 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 80 329 (+149) ед;

специальная техника – 4075 (+0) ед.

Напомним, новый министр обороны Украины Федоров планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц. Об этом он заявил во время разговора журналистами в конце января.