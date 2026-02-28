09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США
28 февраля 2026, 08:50

Такое впечатление, что двусторонние отношения Украина-США исчезли

28 февраля 2026, 08:50
Я так смотрю, что борьба за нишу «американ-стайл радикальных консерваторов-республиканцев» в Украине разворачивается нешуточно…
иллюстративное фото: из открытых источников
Скоро! Ждите слогана "Сделаем сильной Украину снова" (ССУЗ или MUGA) на билбордах страны!

Лучше, конечно, сейчас сконцентрироваться на поставках и производстве вооружений и антироссийских санкциях, потому что в США, например, несмотря на очень распространенное заблуждение, основной санкционный закон 2017 года CAATSA, который тогда большими усилиями удалось пролоббировать, в части поддержки Украины уже исчерпал свои действия.

И хотя антироссийские санкции, введенные на базе CAATSA, были дублированы или усилены Указами Президента США (Executive Orders), проблема существует и серьезная!

Необходимы немедленно новые законы, не менее мощные. Но их проекты лежат мертвым грузом в Конгрессе и ждут отмашки Дональда Трампа. А он, конечно, спешить по этому направлению точно не будет.

Вообще такое впечатление, что двусторонние отношения Украина-США куда-то исчезли. Есть США как посредник в переговорах, есть Совбез ООН, есть США в НАТО, есть всевозможные проекты неизвестных широким массам соглашений – от "пакета процветания" до "гарантий безопасности", есть дипломатические демарши американской стороны против Украины (когда еще такое было?!)…

А вот нормальной работы институциональных двусторонних механизмов практически нет… К сожалению.

Поэтому "обезьянять" политические процессы в США, конечно, можно…

Главное – "не потерять" Украину.

И не забыть о самоценности отношений стратегического партнерства Украины и США (или уже не стратегического?!) и наработанного годами и десятилетиями опыта двустороннего взаимодействия.

