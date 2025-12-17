Фото: иллюстративное

Использование поддельных документов и "путей без экзаменов" в соцсетях может привести к уголовной ответственности

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Нелегальные услуги по оформлению документов в соцсетях и мессенджерах противоправны. Главный сервисный центр МВД вместе с Киберполицией предостерегают граждан не пользоваться предложениями "удостоверения без экзаменов" или "документы на авто без очередей".

Правоохранители отмечают, что уголовную ответственность будут нести не только организаторы таких схем, но и те, кто пользуется поддельными документами. Полиция фиксирует онлайн-переписки и платежи, удаляет фальшивые бланки и технику. Суды уже начали выносить соответствующие приговоры за нарушение закона.

Использование поддельных документов подразумевает реальные риски для граждан. Санкции включают штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы. Полиция рекомендует пользоваться исключительно легальными сервисами, предоставляемыми официальными центрами МВД.

Специалисты также предупреждают, что передача персональных данных незнакомцам или доверие к "альтернативным схемам" может привести к серьезным правовым последствиям и финансовым потерям. Единственный безопасный способ оформления документов – через официальные сервисы МВД.

Напомним, ДБР в 2024 году разоблачило масштабную схему продажи водительских удостоверений в Херсонской и Николаевской областях, организованную бывшим правоохранителем, использовав свои связи для налаживания системы "получения прав под ключ" без обучения.