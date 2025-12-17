21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 20:27

"Удостоверение без экзаменов" через соцсети: в полиции напомнили о последствиях использования преступных схем

17 декабря 2025, 20:27
Фото: иллюстративное
Использование поддельных документов и "путей без экзаменов" в соцсетях может привести к уголовной ответственности

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Нелегальные услуги по оформлению документов в соцсетях и мессенджерах противоправны. Главный сервисный центр МВД вместе с Киберполицией предостерегают граждан не пользоваться предложениями "удостоверения без экзаменов" или "документы на авто без очередей".

Правоохранители отмечают, что уголовную ответственность будут нести не только организаторы таких схем, но и те, кто пользуется поддельными документами. Полиция фиксирует онлайн-переписки и платежи, удаляет фальшивые бланки и технику. Суды уже начали выносить соответствующие приговоры за нарушение закона.

Использование поддельных документов подразумевает реальные риски для граждан. Санкции включают штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы. Полиция рекомендует пользоваться исключительно легальными сервисами, предоставляемыми официальными центрами МВД.

Специалисты также предупреждают, что передача персональных данных незнакомцам или доверие к "альтернативным схемам" может привести к серьезным правовым последствиям и финансовым потерям. Единственный безопасный способ оформления документов – через официальные сервисы МВД.

Напомним, ДБР в 2024 году разоблачило масштабную схему продажи водительских удостоверений в Херсонской и Николаевской областях, организованную бывшим правоохранителем, использовав свои связи для налаживания системы "получения прав под ключ" без обучения.

В ноябре в Тернопольской области обнаружили 170 нетрезвых водителей
16 декабря 2025, 12:39
В Киеве аниматор в полицейской форме задержал Санту в клубе во время шоу: за это ему светит штраф 34 000 грн
12 декабря 2025, 20:24
В Украине упростили оформление ДТП: все через "Дию", без страховой и бумаг
11 декабря 2025, 11:57
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
