Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу, получившему 15 лет лишения свободы. Таким образом решение Подольского районного суда Киева вступило в законную силу. Приговор касается организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подстрекательства к дезертирству.

Вместе с тем, наказание по совокупности ранее совершенных преступлений, в частности, государственной измены и пособничества Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины, осталось в силе. Бывший заместитель начальника Управления государственной охраны приговорен к 10 годам лишения свободы за аналогичные действия.

Согласно данным следствия, 23 февраля 2014 года экс-президент вместе с бывшим начальником Службы безопасности при содействии российских военных незаконно пересек государственную границу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа своего окружения и работников УДО. Перемещение осуществлялось воздушным и морским путем вне пунктов пропуска, а маршрут контролировали российские военные и сотрудники Федеральной службы охраны РФ.

В дальнейшем Янукович окончательно покинул территорию Украины находясь на базе Черноморского флота в Севастополе. Там он подстрекал часть военнослужащих УДО к дезертирству и выезду в Россию, после чего они на военную службу больше не вернулись. Весь маршрут передвижения сопровождался российкими силами и согласовывался на высшем уровне РФ.

