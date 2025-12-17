В Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении
Основанский районный суд города Харькова признал виновным военнослужащего, отказавшегося выполнить приказ на фронте. Стало известно, какой приговор он получил
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Солдат занимал должность стрелка в составе мотопехотного подразделения одной из воинских частей. В январе 2025 года он получил приказ произвести замену военнослужащих, несших боевое дежурство на наблюдательных пунктах в Харьковской области. Однако военный открыто отказался выполнять приказ.
На суде он признал свою вину. Суд учел раскаяние. Его приговорили к двум годам лишения свободы, однако заменили приговор на два года за вычетом 20% из суммы денежного довольствия в доход государства.
Напомним, ранее в Винницкой области судили солдата, который после отпуска не вернулся на службу. По его словам, он не был готов к этому психологически после боев под Бахмутом.