В Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Солдат занимал должность стрелка в составе мотопехотного подразделения одной из воинских частей. В январе 2025 года он получил приказ произвести замену военнослужащих, несших боевое дежурство на наблюдательных пунктах в Харьковской области. Однако военный открыто отказался выполнять приказ.

На суде он признал свою вину. Суд учел раскаяние. Его приговорили к двум годам лишения свободы, однако заменили приговор на два года за вычетом 20% из суммы денежного довольствия в доход государства.

Напомним, ранее в Винницкой области судили солдата, который после отпуска не вернулся на службу. По его словам, он не был готов к этому психологически после боев под Бахмутом.