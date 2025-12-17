21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 19:55

В Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении

17 декабря 2025, 19:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Основанский районный суд города Харькова признал виновным военнослужащего, отказавшегося выполнить приказ на фронте. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Солдат занимал должность стрелка в составе мотопехотного подразделения одной из воинских частей. В январе 2025 года он получил приказ произвести замену военнослужащих, несших боевое дежурство на наблюдательных пунктах в Харьковской области. Однако военный открыто отказался выполнять приказ.

На суде он признал свою вину. Суд учел раскаяние. Его приговорили к двум годам лишения свободы, однако заменили приговор на два года за вычетом 20% из суммы денежного довольствия в доход государства.

Напомним, ранее в Винницкой области судили солдата, который после отпуска не вернулся на службу. По его словам, он не был готов к этому психологически после боев под Бахмутом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военная служба суд
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
17 декабря 2025, 21:44
Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30
На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского
17 декабря 2025, 21:25
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
17 декабря 2025, 20:47
"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости
17 декабря 2025, 20:30
"Удостоверение без экзаменов" через соцсети: в полиции напомнили о последствиях использования преступных схем
17 декабря 2025, 20:27
Искал легкие деньги: на Буковине задержали мужчину, который поджег машину - авто сгорело дотла
17 декабря 2025, 20:15
Почти 200 тыс грн: такая стоимость самого дорогого празднования Нового Года в Буковеле
17 декабря 2025, 20:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »