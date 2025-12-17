Фото: Нацполиция

В Черновицкой области задержан 24-летний мужчина, который поджег чужое авто. Оказалось, он сделал это по заказу

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В ночь на 17 декабря к стражам порядка обратился гражданин, Mercedes-Benz Actros которого подожгли. В результате пожара грузовик был значительно поврежден. Правоохранители разоблачили 24-летнего мужчину, который это сделал.

У злоумышленника обнаружили переписки с неизвестным абонентом, который обещал ему деньги за поджог. Правоохранители сообщили подозреваемому о подозрении.

"Полиция Буковины предостерегает граждан от участия в противоправных "предложениях заработка", поступающих в мессенджерах, социальных сетях или в сообщениях от незнакомых лиц", - призывают правоохранители.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.