21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 20:15

Искал легкие деньги: на Буковине задержали мужчину, который поджег машину - авто сгорело дотла

17 декабря 2025, 20:15
Фото: Нацполиция
В Черновицкой области задержан 24-летний мужчина, который поджег чужое авто. Оказалось, он сделал это по заказу

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В ночь на 17 декабря к стражам порядка обратился гражданин, Mercedes-Benz Actros которого подожгли. В результате пожара грузовик был значительно поврежден. Правоохранители разоблачили 24-летнего мужчину, который это сделал.

У злоумышленника обнаружили переписки с неизвестным абонентом, который обещал ему деньги за поджог. Правоохранители сообщили подозреваемому о подозрении.

"Полиция Буковины предостерегает граждан от участия в противоправных "предложениях заработка", поступающих в мессенджерах, социальных сетях или в сообщениях от незнакомых лиц", - призывают правоохранители.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

поджигатели полиция Черновицкая область
