Коломойскому отменили меру пресечения по одному из дел: выйдет ли он из СИЗО

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Бизнесмену Игорю Коломойскому суд изменил меру пресечения по одному из дел, возбужденных против него. Речь идет о залоге в размере 1,877 млрд. грн.

Об этом заявил прокурор Сергей Деминчук, сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Прокурор отметил, что залог в размере 1,877 млрд. гривен для олигарха просил старший детектив главного подразделения детективов БЭБ. Срок действия меры пресечения истекает 2 сентября. Адвокат просил, чтобы после этого Коломойского выпустили из СИЗО.

Однако, как пояснил прокурор, есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Коломойскому продлили срок действия ареста в рамках другого уголовного производства. Потому олигарх все же останется в СИЗО.

Адвокат олигарха уточнил, что мера пресечения по другому делу, которая предусматривает арест, будет действовать по меньшей мере до 25 октября.

Сначала Коломойского отправили под стражу с альтернативой залогу в 3,8 миллиарда гривен. Адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. Суд также несколько раз сокращал залог Коломойскому.

Напомним, Игорь Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года. Эту меру пресечения ему назначили в рамках дела СБУ/БЭБ об "имитации внесения денег в кассу" "ПриватБанка" — правоохранители подозревают Коломойского в мошенничестве и отмывании средств.

9 мая этого года суд также избрал Коломойскому меру пресечения по делу о заказном убийстве.