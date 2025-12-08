Коломойский обещал сегодня сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда

иллюстративное фото: из открытых источников

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский не смог доехать в зал суда из СИЗО из-за якобы сломанного транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Накануне Коломойский пригласил представителей украинских и иностранных медиа, а также представителей общественности на ближайшие два заседания, которые должны пройти 8 и 9 декабря.

Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

Также он был готов рассказать о подробностях Миндичгейта.

Пока судебное заседание перенесли на 11 декабря.

Напомним, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится в СИЗО с 2023 года. Тогда ему назначили меру пресечения по подозрению в мошенничестве и отмывании средств.

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.