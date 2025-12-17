Фото: Главком

В Буковеле установили стоимость самого дорогого празднования Нового года, включая номер в гостинице и новогоднюю программу

Об этом пишет Главком, передает RegioNews.

В Буковеле определили стоимость дорогого празднования Нового года, которая может достигать почти 200 тысяч гривен. Такая стоимость включает в себя аренду номера в отеле и участие в специальной новогодней программе.

Самый дешевый номер для празднования на ночь стоит от 106 тысяч гривен, а дополнительно придется оплачивать развлекательную программу, концерты и другие мероприятия, которые входят в праздничное предложение комплекса.

Согласно данным вышеупомянутого издания, такая цена делает празднование в Буковеле одним из самых дорогих в Украине по сравнению с люксовыми мероприятиями в международных горных курортах.

Ранее сообщалось, в канун новогодних праздников в Украине традиционно выросли цены на фруктовом рынке – особенно резко подорожали лимоны и мандарины.