21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 20:13

Почти 200 тыс грн: такая стоимость самого дорогого празднования Нового Года в Буковеле

17 декабря 2025, 20:13
Фото: Главком
В Буковеле установили стоимость самого дорогого празднования Нового года, включая номер в гостинице и новогоднюю программу

Об этом пишет Главком, передает RegioNews.

В Буковеле определили стоимость дорогого празднования Нового года, которая может достигать почти 200 тысяч гривен. Такая стоимость включает в себя аренду номера в отеле и участие в специальной новогодней программе.

Самый дешевый номер для празднования на ночь стоит от 106 тысяч гривен, а дополнительно придется оплачивать развлекательную программу, концерты и другие мероприятия, которые входят в праздничное предложение комплекса.

Согласно данным вышеупомянутого издания, такая цена делает празднование в Буковеле одним из самых дорогих в Украине по сравнению с люксовыми мероприятиями в международных горных курортах.

Ранее сообщалось, в канун новогодних праздников в Украине традиционно выросли цены на фруктовом рынке – особенно резко подорожали лимоны и мандарины.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
17 декабря 2025, 21:44
Делал это хладнокровно: блогерша Симбочка рассказала, как ее бывший муж избавился от тела ребенка после выкидыша
17 декабря 2025, 21:30
На Волыни приговорили 44-летнего мужчину к 11 годам за убийство брата и покушение на полицейского
17 декабря 2025, 21:25
В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
17 декабря 2025, 20:47
"Все это тебя убивает": певец Виталий Козловский откровенно рассказал о зависимости
17 декабря 2025, 20:30
"Удостоверение без экзаменов" через соцсети: в полиции напомнили о последствиях использования преступных схем
17 декабря 2025, 20:27
Искал легкие деньги: на Буковине задержали мужчину, который поджег машину - авто сгорело дотла
17 декабря 2025, 20:15
В Харькове судили военного, отказавшегося выполнять приказ на Купянском направлении
17 декабря 2025, 19:55
