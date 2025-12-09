Судебное заседание по делу Коломойского снова отменили: названа причина

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Позже появилась информация, что судебное заседание перенесли на 11 декабря.

Напомним, 8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда. Он не смог доехать в зал суда из СИЗО из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.