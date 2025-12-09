Судебное заседание по делу Коломойского снова отменили: названа причина
Судебное заседание отменили по болезни судьи. Подробности не разглашаются
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.
Позже появилась информация, что судебное заседание перенесли на 11 декабря.
Напомним, 8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда. Он не смог доехать в зал суда из СИЗО из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.
Для россиян масштаб жертв никогда не являлся решающим фактором в восприятии реальности
