Фото: Национальная полиция Украины

Антидроновые подразделения Донецкой области за два месяца сбили более 900 враждебных БПЛА, защищая мирное население и инфраструктуру

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Антидроновые подразделения полиции Донецкой области за два месяца работы сбили более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Подразделения были сформированы на базе областной полиции специально для противодействия атакующим дронам.

Результат работы – более 900 взбитых дронов за два месяца

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с личным составом отметил эффективность работы полицейских и отметил важность взаимодействия со спасателями и военными. Он подчеркнул, что именно благодаря общим усилиям обеспечивается безопасность как на фронте, так и в тылу.

Глава МВД назвал полицейских, спасателей и военных "крепкими и несгибаемыми", отметив, что их работа является главной гарантией защиты граждан. Результат более 900 сбитых дронов показывает, насколько важна специальная подготовка и координация подразделений в современных условиях конфликта.

По словам Министра внутренних дел, подобные антидроновые группы продолжат патрулировать воздушное пространство Донбасса и реагировать на новые угрозы, чтобы минимизировать риски для гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, 16 декабря российские войска снова обрушили силы ударными беспилотниками по южной части Одесской области, повредив гражданские и транспортные объекты региона.