21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 19:42

В Донецкой области антидроновые группы полиции за 2 месяца уничтожили более 900 враждебных БпЛА

17 декабря 2025, 19:42
Фото: Национальная полиция Украины
Антидроновые подразделения Донецкой области за два месяца сбили более 900 враждебных БПЛА, защищая мирное население и инфраструктуру

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Антидроновые подразделения полиции Донецкой области за два месяца работы сбили более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Подразделения были сформированы на базе областной полиции специально для противодействия атакующим дронам.

Результат работы – более 900 взбитых дронов за два месяца

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с личным составом отметил эффективность работы полицейских и отметил важность взаимодействия со спасателями и военными. Он подчеркнул, что именно благодаря общим усилиям обеспечивается безопасность как на фронте, так и в тылу.

Глава МВД назвал полицейских, спасателей и военных "крепкими и несгибаемыми", отметив, что их работа является главной гарантией защиты граждан. Результат более 900 сбитых дронов показывает, насколько важна специальная подготовка и координация подразделений в современных условиях конфликта.

По словам Министра внутренних дел, подобные антидроновые группы продолжат патрулировать воздушное пространство Донбасса и реагировать на новые угрозы, чтобы минимизировать риски для гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, 16 декабря российские войска снова обрушили силы ударными беспилотниками по южной части Одесской области, повредив гражданские и транспортные объекты региона.

17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
