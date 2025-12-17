18:48  17 декабря
16:14  17 декабря
14:04  17 декабря
17 декабря 2025, 17:03

Жителя Хмельнитчины приговорили к 3 годам заключения за содействие незаконному пересечению госграницы

17 декабря 2025, 17:03
фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Житель Хмельницкой области наказан за содействие незаконному пересечению госграницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Уголовное дело было заведено по материалам оперативных сотрудников Черновицкого пограничного отряда. Они получили информацию о том, что житель Хмельницкой области активно содействует мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу Украины с Молдовой.

По данным следствия, мужчина искал клиентов, размещал их в собственных помещениях в Хмельницкой области и готовил к незаконному пересечению границы. Закупал необходимую экипировку и оборудование, разрабатывал маршруты движения. Обычно фигурант дела помогал желающим попасть в Черновицкую область через реку Днестр, а дальше они двигались, следуя инструкциям.

Во время обысков в помещении нарушителя правоохранители изъяли денежные средства в разной валюте, мобильные телефоны, антидроновые плащи, маскировочные сетки и 2 автомобиля.

Мужчину задержали и осудили на 3 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением логистических услуг и перевозкой граждан в приграничных районах и приграничных зонах Украины сроком на 3 года, с конфискацией части имущества.

Как сообщалось, в конце ноября в Хмельницкой области задержали гражданку Молдовы, которую разыскивали за торговлю детьми. У себя на родине женщина была приговорена к 15 годам лишения свободы.

17 декабря 2025
Более полумиллиарда бюджетного финансирования партии "Слуга Народа" на ВСУ: Елена Шуляк отчиталась за 4 года руководства политсилой
17 декабря 2025, 18:59
В результате обстрелов Никопольщины погибла 76-летняя женщина, ранения получил мужчина
17 декабря 2025, 18:57
17 декабря 2025, 18:48
Попросил "отсыпать": во Львове таможенник помогал перевезти контрабанду слитками золота
17 декабря 2025, 18:45
Украина держит фронт не только за себя. Мы сковываем Россию, чтобы она не пошла дальше
17 декабря 2025, 18:37
В Одессе простились с капитаном полиции Игорем Корниевским, погибшим в Донецкой области
17 декабря 2025, 18:37
В Ровенской области водитель BMW X5 насмерть сбил 42-летнего пешехода и скрылся
17 декабря 2025, 18:11
В "Слуге народа" избрали нового председателя партии
17 декабря 2025, 17:59
Стало известно, кто из союзников и как помогал Украине в ноябре
17 декабря 2025, 17:46
В Украине могут ввести новый налог
17 декабря 2025, 17:21
