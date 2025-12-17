Жителя Хмельнитчины приговорили к 3 годам заключения за содействие незаконному пересечению госграницы

фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Уголовное дело было заведено по материалам оперативных сотрудников Черновицкого пограничного отряда. Они получили информацию о том, что житель Хмельницкой области активно содействует мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу Украины с Молдовой.

По данным следствия, мужчина искал клиентов, размещал их в собственных помещениях в Хмельницкой области и готовил к незаконному пересечению границы. Закупал необходимую экипировку и оборудование, разрабатывал маршруты движения. Обычно фигурант дела помогал желающим попасть в Черновицкую область через реку Днестр, а дальше они двигались, следуя инструкциям.

Во время обысков в помещении нарушителя правоохранители изъяли денежные средства в разной валюте, мобильные телефоны, антидроновые плащи, маскировочные сетки и 2 автомобиля.

Мужчину задержали и осудили на 3 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением логистических услуг и перевозкой граждан в приграничных районах и приграничных зонах Украины сроком на 3 года, с конфискацией части имущества.

