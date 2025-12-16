Иллюстративное фото

В Днепре судили мужчину, устроившего резню на проспекте Александра Поля. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле этого года. Злоумышленник ударил 26-летнего мужчину ножом в живот. Впоследствии пострадавшего нашли окровавленным на скамейке. Пострадавший оперативно госпитализирован медиками. Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день: у него обнаружили и нож, и запрещенные вещества.

Суд признал злоумышленника виновным за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное хранение наркотиков. Его приговорили к пяти годам заключения.

Напомним, в Закарпатье будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве сына. Это произошло на фоне семейной ссоры. 63-летнему закарпатцу грозит до 15 лет лишения свободы.