В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 19:30

"Они смотрят, извините, слюнку глотают": актриса Анна Саливанчук объяснила, почему она сейчас не ходит на свидание

17 декабря 2025, 19:30
Фото из открытых источников
Актриса не так давно рассталась с бывшим мужем. Сейчас ее сердце свободно, но на свидание она практически не ходит

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артистки, ей пишут те, кто "не может утащить" ее энергию. По мнению звезды, многие мужчины ее боятся.

"Секс от меня не идет, он рядом всегда. Я же смотрю, как на меня реагируют мужчины, они смотрят, извините, слюнку глотают, а подойти не подойдут. Ну зачем мне такие мужчины? Мне надо тот, кто не будет бояться", - говорит Анна Саливанчук.

Она добавила, что открыта к отношениям. По словам актрисы, ей нужен кто-то, кто просто может ее обнять.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказывала, почему она публикует соблазнительные фото в социальных сетях. По словам артистки, ругают такие кадры в основном женщины.

