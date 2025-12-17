"Они смотрят, извините, слюнку глотают": актриса Анна Саливанчук объяснила, почему она сейчас не ходит на свидание

Фото из открытых источников

Актриса не так давно рассталась с бывшим мужем. Сейчас ее сердце свободно, но на свидание она практически не ходит

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артистки, ей пишут те, кто "не может утащить" ее энергию. По мнению звезды, многие мужчины ее боятся.

"Секс от меня не идет, он рядом всегда. Я же смотрю, как на меня реагируют мужчины, они смотрят, извините, слюнку глотают, а подойти не подойдут. Ну зачем мне такие мужчины? Мне надо тот, кто не будет бояться", - говорит Анна Саливанчук.

Она добавила, что открыта к отношениям. По словам актрисы, ей нужен кто-то, кто просто может ее обнять.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказывала, почему она публикует соблазнительные фото в социальных сетях. По словам артистки, ругают такие кадры в основном женщины.