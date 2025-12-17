18:48  17 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 18:48

Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области

17 декабря 2025, 18:48
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Силах Специальных операций показали видео уничтожение артиллерийского состава кафиров в Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ССО ВСУ.

Как отмечается, поражение вражеского состава произошло в ночь на 17 декабря силами подразделений front-strike ССО. Объект принадлежал 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения 51-й армии оккупационных войск РФ.

Состав окупантов был поражен ударными беспилотниками FP-2.

В результате операции было уничтожено большое количество боеприпасов врага.

Ранее бойцы ССО нанесли удар по складам БПЛА в Донецке и топливу на территории временно оккупированной Луганской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луганская область ССО ВСУ война спецоперация видео потери россиян
"Азовцы" показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
17 декабря 2025, 14:19
Сырский заявил, что РФ нарастила почти миллионную группировку для стратегического наступления на Украину
17 декабря 2025, 13:33
За сутки ВСУ ликвидировали более 1700 россиян – Генштаб
17 декабря 2025, 10:48
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Более полумиллиарда бюджетного финансирования партии "Слуга Народа" на ВСУ: Елена Шуляк отчиталась за 4 года руководства политсилой
17 декабря 2025, 18:59
В результате обстрелов Никопольщины погибла 76-летняя женщина, ранения получил мужчина
17 декабря 2025, 18:57
Попросил "отсыпать": во Львове таможенник помогал перевезти контрабанду слитками золота
17 декабря 2025, 18:45
Украина держит фронт не только за себя. Мы сковываем Россию, чтобы она не пошла дальше
17 декабря 2025, 18:37
В Одессе простились с капитаном полиции Игорем Корниевским, погибшим в Донецкой области
17 декабря 2025, 18:37
В Ровенской области водитель BMW X5 насмерть сбил 42-летнего пешехода и скрылся
17 декабря 2025, 18:11
В "Слуге народа" избрали нового председателя партии
17 декабря 2025, 17:59
Стало известно, кто из союзников и как помогал Украине в ноябре
17 декабря 2025, 17:46
В Украине могут ввести новый налог
17 декабря 2025, 17:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »