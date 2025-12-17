Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области
В Силах Специальных операций показали видео уничтожение артиллерийского состава кафиров в Луганской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ССО ВСУ.
Как отмечается, поражение вражеского состава произошло в ночь на 17 декабря силами подразделений front-strike ССО. Объект принадлежал 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения 51-й армии оккупационных войск РФ.
Состав окупантов был поражен ударными беспилотниками FP-2.
В результате операции было уничтожено большое количество боеприпасов врага.
Ранее бойцы ССО нанесли удар по складам БПЛА в Донецке и топливу на территории временно оккупированной Луганской области.
